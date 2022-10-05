Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа Брэда Питта в домашнем насилии

час назад

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Автор фото, Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на своего бывшего мужа, актера Брэда Питта, обвинив его а домашнем насилии.

Согласно документам, речь идет об инциденте в сентябре 2016 года, когда звездная пара с детьми летела из Франции в Лос-Анджелес на частном самолете. По словам актрисы, в ходе начавшегося конфликта Питт ударил одного из детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в туалетную комнату, схватил за голову и начал трясти. Она также заявила, что Питт облил ее и детей алкоголем.

Сам актер все эти обвинения отрицает.

ФБР уже расследовала инцидент в самолете - все в том же 2016 году, вскоре после приземления, - но обвинения против Питта следователи решили не выдвигать.

Тогда Джоли подала на развод - все в том же сентябре 2016-го, вскоре после поездки. Впрочем, тогда об инциденте на борту актриса умолчала, назвав причиной развода непримиримые разногласия с мужем, но не вдаваясь в детали.

Коса на камень

Спустя шесть лет после развода супруги продолжают судебную тяжбу о разделе принадлежащей им совместно винодельни Chateau Miraval во Франции, где в 2014 году состоялась их свадьба.

Питт утверждает, что он и его бывшая жена договорились не продавать свою половину кому бы то ни было без предварительного согласования с совладельцем.

Джоли это заявление отрицает. По ее словам, договориться о судьбе виноградника мирным путем не получилось именно по вине ее бывшего мужа. Начавшиеся было переговоры о выкупе ее доли в бизнесе она прекратила, после того как Питт якобы потребовал от нее подписать документ с обязательством никогда и никому не рассказывать "подробности физического и эмоционального насилия в отношении нее самой и ее детей" - за исключением случаев, специально предусмотренных законом в рамках судебных разбирательств.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мираваль специализируется на белом и розовом вине

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Поместье Мираваль расположено коммуне Корран на юго-востоке Франции. Винодельня занимает территорию 400 га и административно является частью Прованса.

Пара приобрела его в 2008 году, заплатив за виноградник около 25 млн евро. Шесть лет спустя именно там прошла их свадьба.

В начале 2022 года Питт подал в суд на свою (на тот момент уже бывшую) жену, обвинив ее в том, что та продала свою долю Chateau Miraval - вместе с принадлежащей ей половиной расположенного на территории поместья шато - без всякого согласования с совладельцем (то есть с ним самим).

Покупателем виноградника стала компания Tenute del Mondo, входящая в STI Group, основанную бизнесменом Юрием Шефлером, который 20 лет назад бежал из России и проживает преимущественно в Лондоне. В числе прочего в 160 странах компания известна как производитель водки "Столичная".

Адвокаты Питта заявили, что решение его бывшей супруги продать свою долю в поместье российскому олигарху ставит его инвестиции под угрозу и продиктовано желанием причинить актеру "необоснованный вред".

Адвокаты Джоли в своем заявлении утверждают, что актриса "пошла на все, чтобы попытаться оградить своих детей от повторного переживания боли, которую Питт причинил семье в тот день".

По их словам, решение Джоли продать свою долю в предприятии было отчасти связано с тем, что ей "становилось все более некомфортно владеть бизнесом по производству алкоголя, учитывая то, какое влияние на ее семью оказало злоупотребление Питта спиртным".

Сам Питт в 2019 году рассказал New York Times, что после расставания с супругой вступил в организацию "Анонимные алкоголики".

Судебный иск Джоли также демонстрирует, насколько сильно различались планы бывших супругов относительно винодельни.

Питт, ранее часто говоривший о своей любви к архитектуре и дизайну, решил, что замку нужен пятый бассейн стоимостью около миллиона евро, и, по словам Джоли, четырежды настаивал на перестройке лестницы.