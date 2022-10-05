За подбитым НАСА астероидом растянулся "хвост" на 10 тысяч км. Теперь он похож на комету

час назад

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Автор фото, CTIO/NOIRLab/SOAR/NSF/AURA/T Kareta, M Knight Подпись к фото, "Хвост" из обломков горной породы, протянувшийся за подбитым астероидом на тысячи километров, делает его похожим на комету

Телескоп, установленный в чилийской пустыне Атакама, сфотографировал "хвост" из обломков горной породы, растянувшийся на тысячи километров за астероидом Диморф, в который на прошлой неделе на полной скорости врезался запущенный НАСА зонд-камикадзе DART.

Задачей миссии было проверить, можно ли в будущем рассчитывать на этот способ для защиты от потенциально опасных астероидов, угрожающих Земле столкновением.

Сам удар прошел в полном соответствии с планом. 325 млн долларов американских налогоплательщиков превратились в пыль в самом буквальном смысле, когда на скорости 24 000 км/ч полутонный аппарат впечатался в астероид, значительно превышающий его по размеру и несоизмеримо больший по массе.

Говорить об успехе миссии, впрочем, пока рано. Ученые пытаются понять, действительно ли траектория движения астероида изменилась так, как рассчитывали в НАСА.

Тем не менее возглавляющая в НАСА отдел планетологии Лори Глейз убеждена, что в любом случае миссия себя уже полностью оправдала.

"Мы вступаем в новую для человечества эру, - говорит она. - Эру, где у нас теоретически есть возможность защитить планету от угрозы вроде опасного столкновения с астероидом. Это совершенно удивительно - раньше у нас никогда такой возможности не было".