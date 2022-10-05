Шах и мат Хансу Ниманну. Сайт Chess.com подозревает, что гроссмейстер мошенничал в 100 матчах

18 минут назад

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Автор фото, Saint Louis Chess Club/Crystal Fuller Подпись к фото, Чемпион мира Магнус Карлсен (слева) вызвал настоящее цунами в мире шахмат, обвинив соперника Ханса Ниманна в мошенничестве

Популярный шахматный сайт Chess.com утверждает, что 19-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн с большой долей вероятности жульничал во время более 100 онлайн-матчей, в том числе на соревнованиях с денежными призами. Ранее Ниманна в мошенничестве обвинил пятикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

Масштабный скандал в шахматном мире разразился в сентябре, когда действующий чемпион мира, 31-летний норвежец Карлсен сначала завуалированно, а потом и напрямую обвинил Ниманна в нечестной игре, хотя и не предоставил при этом подробностей или доказательств.

Как развивался скандал

Обвинения прозвучали после того, как Ниманн победил Карлсена на крупном турнире в Сент-Луисе, США (Кубок Синкфилда). Таким образом прервалась беспроигрышная серия норвежца из 53 партий.

Карлсен, которого многие считают величайшим шахматистом всех времен, после поражения неожиданно снялся с соревнований, хотя до окончания турнира оставалось еще шесть раундов. После этого он опубликовал в "Твиттере" клип, в котором футбольный тренер Жозе Моуринью произносит фразу: "Если я заговорю, у меня будут большие проблемы".

В конце сентября соперники снова встретились, на этот раз в онлайн-турнире. Карлсен отказался продолжать партию после первого же хода - как он сам объяснил позже, в знак протеста против жульничества Ниманна и его участия в турнире в принципе. Турнир в итоге Карлсен выиграл, а затем опубликовал в "Твиттере" заявление, объясняющее его позицию, - но без подробностей.

"Организаторы шахматных турниров и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер и методов безопасности и выявления мошенничества за шахматной доской, - написал Карлсон. - Я считаю, что Ниманн обманывал больше - и в последнее время чаще - чем он публично признал", - подчеркнул он.

Карлсен отметил, что Ниманн в последние годы добился "необычных" успехов. А во время их матча на Кубок Синкфилда американец "не напрягался и даже полностью не концентрировался", обыграв его черными фигурами "так, как могут сделать лишь считанные игроки [в мире]".

Что ответил Ниманн

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Ниманн отверг обвинения, но признался, что в прошлом иногда жульничал в случайных партиях на онлайн-платформе Chess.com, когда ему было 12 и 16 лет. Таким образом, как объяснил американский шахматист, он хотел повысить свой рейтинг и играть с более сильными игроками. При этом Ниманн подчеркнул, что никогда не делал этого в реальной партии.

В ответ на сентябрьские утверждения Карлсена Ниманн даже заявил, что готов играть без одежды, чтобы доказать, что на нем нет никаких электронных устройств для мошенничества.

"Мне все равно, потому что я знаю, что я чист. Если хотите, я могу играть в закрытой коробке, где не передается цифровой сигнал, мне все равно. Я здесь, чтобы победить, и в этом моя цель, несмотря ни на что", - сказал американский гроссмейстер.

После того, как Ниманн признался в мошенничестве (хотя и в подростковом возрасте), платформа Chess.com дисквалифицировала его. Одной из причин этого решения также стали сомнения по поводу резкого и непоследовательного взлета его рейтинга. Представители сайта отвергли предположения о том, что на это решение мог оказать влияние Карлсен.

Ниманн заявил, что Chess.com и Карлсен пытаются разрушить его карьеру.

Расследование Chess.com

На фоне этого скандала платформа Chess.com решила проанализировать онлайн-игры Ниманна по своим данным. В 72-страничном докладе отмечается, что масштабы мошенничества Ниманна на сайте, с высокой вероятностью, были куда больше, чем он сам признавал, причем он играл нечестно и в более взрослом возрасте, чем упомянутые им 16 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Я считаю, что Ниманн обманывал больше - и в последнее время чаще - чем он публично признал", - написал в "Твиттере" Карлсен

В частности, самые недавние инциденты, по данным авторов доклада, датируются 2020-м годом. Речь идет о матчах с денежными призами и играх против известных в шахматном мире игроков.

Аналитики Chess.com смотрели на онлайн-матчи Ниманна и сравнивали его ходы с идеальными ходами, предложенными компьютерными программами, которые сейчас играют сильнее самых лучших мира. Авторы доклада также оценивали вероятность его результатов, исходя из его рейтинга и данных о предыдущих играх.

"В целом мы обнаружили, что Ханс, весьма вероятно, мошенничал в более 100 онлайн-матчах, включая несколько соревнований с денежными призами, - говорится в докладе. - Ему уже было 17 лет, когда он, с высокой вероятностью, нечестно играл в этих турнирах и играх. Он также проводил живую трансляцию 25 из этих игр".

Что касается обвинений Карлсона о мошенничестве Ниманна на очном матче в Сент-Луисе, аналитики Chess.com назвали результаты американца "статистически экстраординарными", но добавили, что прямых доказательств, чтобы уличить американца в мошенничестве в этой игре или на других реальных матчах, у них нет.

Авторы доклада также прокомментировали резкий взлет рейтинга Ниманна среди мировых шахматистов. Они назвали "аномалией" то, как американец с примерно 800-й строчки попал в лучшие 50 игроков мира менее чем за два года. По оценке Chess.com, этот взлет произошел у Ниманна в намного более старшем возрасте, чем у соперников, и в целом его можно считать самым стремительным в современной истории.

Chess.com - популярнейший сайт среди как любителей, так и профессиональных игроков. На нем играет большинство лидирующих шахматистов мира и проводятся международные соревнования, в том числе с денежными призами.

Подробный анализ реальных матчей Ниманна в задачу Chess.com не входил - этим расследованием после обвинений Карлсона в конце сентября занялась Международная шахматная федерация. Оно еще продолжается.

Би-би-си обратилась к американскому шахматисту за комментарием, но пока его не получила.