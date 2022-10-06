До трех часов в день: в Британии допускают отключения электроэнергии в случае холодной зимы и перебоев с газом

час назад

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Автор фото, Getty Images

Национальная энергосеть Великобритании, компания National Grid, предупредила, что если зимой запасы газа в стране окажутся на критическом уровне, то начнутся перебои с электричеством, которые могут длиться до трех часов в день.

Компания поспешила заверить потребителей, что такой сценарий маловероятен. Тем не менее его нельзя полностью исключать, если энергетический кризис усугубится.

Скорее всего отключения будут происходить в часы пик - утром или ранним вечером, причем в разных регионах - в разное время, и в любом случае потребители будут заранее предупреждены, так что особых проблем, по мнению National Grid, это вызвать не должно.

Еще в августе, во время борьбы за лидерство в Консервативной партии, Лиз Трасс обещала, что не допустит нормирования электроэнергии. Однако более 40% вырабатываемого в стране электричества генерируется на станциях, работающих на газе. Вдобавок Британия импортирует электроэнергию по кабелю из континентальной Европы.

По словам представителей National Grid, "беспрецедентный хаос и волатильность" на энергетическом рынке возникли из-за российского вторжения в Украину.

После того как Россия перекрыла поток газа в Европу, многие страны вынуждены были срочно искать альтернативные источники поставок. И хотя Британия в меньшей степени, чем континентальная Европа, зависит от российского газа, она испытывает эффект домино от любого сокращения поставок в Европу.

Три сценария по версии National Grid

Автор фото, Getty Images

В своем отчете National Grid предусматривает три возможных сценария развития событий грядущей зимой. Основной заключается в том, что газа в стране хватит на то, чтобы спокойно перезимовать. Однако два других варианта внушают меньше оптимизма.

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В первом случае предполагается, что энергетический кризис в Европе не позволит Британии импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов, хотя поставки из Норвегии продолжатся.

При этом зима может выдаться особо морозной и при этом безветренной, так что ветряные турбины не смогут выдать ожидаемой мощности. На этот случай Национальная сеть заключила договоры сразу с несколькими компаниями, которые будут держать наготове генераторы, работающие на угле, и с 1 ноября запустит схему, которая будет стимулировать снижение потребления электроэнергии предприятиями и домохозяйствами в часы пик.

Вместе взятые, эти меры, по мнению National Grid, помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии.

Но есть и еще один, наименее вероятный, но самый пугающий сценарий, при котором энергетический кризис в Европе обострится настолько, что Британии просто не хватит газа.

И вот уже в этом случае поставщики электроэнергии вынуждены будут нормировать подачу электричества и отключать сети сроком до трех часов в день.

Число людей, которым станут отключать электричество, будет зависеть от того, как много электростанций придется останавливать из-за нехватки газа, утверждает National Grid, добавляя, что жизненно важная инфраструктура, к примеру больницы, от перебоев не пострадает.

Большинство жителей страны уже были подготовлены к резкому росту цен на энергоносители начиная с 1 октября, однако удар оказался не таким сильным, как ожидалось, после того как власти установили потолок цен за газ и электричество, чтобы избежать социальных потрясений. И тем не менее, National Grid обещает британцам непростую зиму.

"У нас одна из самых надежных энергетических систем в мире, и мы находимся в выгодных условиях, - заявила по поводу прогнозов National Grid организация Ofgem, контролирующая деятельность энергетических компаний Британии, - Тем не менее, ответственный и предусмотрительный энергетический сектор обязан обеспечить принятие правильных мер на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому мы работаем с правительством, National Grid и ключевыми партнерами для защиты потребителей, чтобы Великобритания была полностью готова к любым трудностям, которые могут возникнуть этой зимой".