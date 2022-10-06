Восьмой пакет санкций ЕС против России: Газманов, Дугин, ослабление нефтяного эмбарго, запрет на криптокошельки

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певец Газманов - неизменный хедлайнер национал-патриотических шоу Путина

Евросоюз утвердил и опубликовал восьмой пакет санкций против России за войну в Украине, в котором нет масштабных новых ограничений, но есть послабления будущего нефтяного эмбарго и запреты на поставку в Россию товаров и услуг примерно на 7 млрд евро в год.

В новый пакет не попали ни запрет на импорт российских алмазов, ни уголовная ответственность за помощь в обходе санкций, ни конфискация арестованных в Европе российских активов на 330 млрд евро. Не определен и потолок цен на российскую нефть - он вступит в силу, только когда его согласуют союзники европейцев из "Большой семерки" - США, Великобритания, Япония и Канада.

Восьмой пакет санкций был разработан еще до аннексии четырех частично оккупированных украинских регионов и позже пополнился фамилиями причастных к оформлению этого мероприятия лиц.

В список россиян, которым запрещен въезд, а активы подлежат аресту, добавили певцов "русского мира" Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину, идеолога "евразийства" Александра Дугина и главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

"Мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эскалацию преступной войны против Украины, незаконную аннексию украинской территории под предлогом постановочных "референдумов", мобилизацию и новые ядерные угрозы", - объяснила Еврокомиссия новое ужесточение ограничений.

Нефтяное смягчение

Восьмой пакет ограничений изначально выглядел половинчатым. После девяти месяцев санкционного давления на Россию за агрессию против Украины у ЕС почти не осталось в запасе серьезных инструментов, способных получить одобрение всех 27 стран-членов крупнейшего политического и экономического союза на планете.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Потолок цены смягчит удар энергетического кризиса для европейских НПЗ. Если его одобрит G7 и если Путин согласится продавать по цене ниже рынка

ЕС больше не главный торговый партнер России. Он уже отказался покупать уголь и нефть с нефтепродуктами. В запасе остались только газ, металлы, продовольствие, медикаменты и прочие товары, от торговли которыми ЕС не готов отказаться из гуманитарных или меркантильных соображений.

Европа даже не смогла полностью уйти от российской нефти из-за возражений Венгрии, Словакии и других стран на западном конце нефтепровода "Дружба". Поэтому под эмбарго попали только поставки морем, и то не сразу - нефть с 5 декабря, нефтепродукты - с 5 февраля.

Потолок цен позволит сделать исключение для тех партий, которые Россия согласится продавать по цене ниже пока не установленного потолка. Владимир Путин уже обещал, что ни за что не согласится.

Цель новой меры - избежать масштабного дефицита и скачка цен в результате потери почти 2 млн баррелей в день российских поставок, которые сейчас идут либо в Европу, либо в другие страны европейскими танкерами, с европейской страховкой или на европейские предэкспортные кредиты.

Криптоужесточение

Среди других мер - ограничения на импорт продукции российской металлургической промышленности, оборудования, полимеров, текстиля, кожи, керамики, некоторых продуктов нефтехимии и ювелирных украшений не из золота.

Автор фото, EPA

Алмазы не попали в список из-за возражений огранщиков из бельгийского Антверпена. Они смогли убедить партнеров, что достаточно объяснить покупателям, откуда сырье для бриллианта в их заказе, а те уже сами пусть решают, покупать или нет.

Новый пакет запретил европейским архитекторам, IT-консультантам, юристам и инженерам предоставлять услуги российским компаниям и физлицам.

"Мы также усиливаем борьбу со схемами обхода санкций. Лица, которые покупают в Евросоюзе товары, вывозят их в третьи страны, а затем - в Россию, будут включены в санкционные списки", - сообщил ЕС.