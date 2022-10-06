Видео с "брошенными мобилизованными" - правда или провокация "вагнеровцев"?

час назад

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Автор фото, t.me/rybar Подпись к фото, Почти все мужчины на опубликованном видео скрывают лица

СМИ и телеграм-каналы распространяют видео, на котором, как утверждается, мобилизованные россияне перед отправкой на войну в Украину жалуются на условия содержания. Изучая запись, журналисты предположили, что на самом деле это может быть провокацией со стороны "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Бизнесмен ранее критиковал руководство российской армии. Другая версия - это все-таки мобилизованные, но следуют они не в Украину, а на полигон в Нижегородской области.

Что на видео

В среду, 5 октября, специализирующийся на военной тематике телеграм-канал "Рыбарь" опубликовал видео, на котором вооруженные мужчины в военной форме стоят на фоне пассажирского поезда РЖД. Голос за кадром говорит (а вернее кричит): "Мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек. С оружием. Но при этом мы не приписаны абсолютно ни к какой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного довольствия. Ровным счетом ничего!"

Далее автор ролика заявляет, что мобилизованным неизвестно, куда их направляют. "Оружие на руках, но оно не записано на нас, - утверждает он. - Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль".

Почти все мужчины на видео - с прикрытыми масками лицами. "Мы жрем то, что сами себе покупаем", - добавляет один из них. Еще один показывает рожок от автомата, чтобы продемонстрировать, что в нем боевые патроны.

К утру ролик на канале "Рыбарь", у которого чуть меньше 1 млн подписчиков, набрал более 800 тысяч просмотров.

"Частичная" мобилизация в России, объявленная на фоне военного провала в Украине, с самого начала сопровождалась скандалами и массовыми жалобами мобилизованных. Несмотря на это, обстоятельства публикации видео вызывают вопросы.

Правда или фейк?

"Агентство" пишет, что за несколько часов до публикации ролика автор сообщил ему, что находится рядом с селом Ливенка в Белгородской области. Позднее в сети появилось еще несколько роликов, записанных, как пишет издание, теми же военнослужащими.

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На одном из них человек, представляющийся Коврижных Артемом Алексеевичем, рассказывает, что его якобы отправили в 1-ю Таманскую дивизию. По утверждению автора ролика, шесть дней мобилизованные прожили в окопах и землянках, которые сами вырыли.

На другом видео, как пишет "Агентство", можно рассмотреть лицо человека, который, возможно, снял основной ролик, появившийся в канале "Рыбарь".

По данным издания, это житель Москвы, скрывающийся под псевдонимом Сергей Сурков. Этот человек на прошлой неделе уже публиковал разоблачительное видео, из которого следовало, что попавших под мобилизацию без подготовки отправляют в оккупированный Херсон.

Днем в среду этот человек написал журналисту "Агентства", что "обучения так и не было, неделю живем в скотских условиях, под Белгородом, поселок Ливенка".

Журналист "Радио Свобода" (объявлено в России СМИ-"иноагентом") Марк Крутов предположил, что видео может быть постановочным. Он обратил внимание на то, что один из мужчин на видео, опубликованного "Рыбарем", носит символику "ЧВК Вагнера", а другой очень похож на москвича Сергея Суркова.

"Видео было размещено и репостируется провагнеровскими каналами, что совпадает с нарративом Пригожина", - написал журналист. "Также на ней видны какие-то вагнеровские патчи [нашивки]. Почти все "бедные мобики" [мобилизованные] на видео в балаклавах", - указал он на несоответствии гипотезы о том, что на видео - мобилизованные.

Бизнесмен Евгений Пригожин в последние дни присоединился к жесткой критике министерства обороны России. Он поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который требовал привлечь генералов к ответственности за провалы в войне против Украины.

На то, что ролик носит провокационный характер, намекал и телеграм-канал Reverse Side Of The Medal, который считают связанным с "ЧВК Вагнера" (на это обратила внимание "Медиазона", включенная в России в реестр СМИ-"иноагентов"). "На этом видео люди с нашими патчами, а значит пройти мимо мы не можем"", - говорится в публикации канала.

"В связи с этим в телеграм-каналах родилась версия, что все это некая провокация Пригожина против [министра обороны России Сергея] Шойгу. Но удивимся ли мы, если это окажется правдой?" - комментирует скандал журналист Дмитрий Колезев.

Или все-таки мобилизованные?

О распространяемой видеозаписи с жалобами написали и государственные СМИ. Например, агентство РИА Новости опубликовало заявление неназванного источника в Западном военном округе. По его словам, на видео действительно мобилизованные, однако они направляются в учебный центр, а не на войну.

"Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне Мулино, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений. Выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено. Военнослужащие на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал", - заявил неназванный источник.

"Дождь" (также в реестре СМИ-"иноагентов) сообщил, что военный, представившийся Артемом Коврижных, подтвердил журналистам телеканала эту информацию.

По данному эпизоду работает прокуратура, сообщил в своем телеграм-канале телепропагандист Владимир Соловьев.

Пресс-служба Пригожина не комментировала скандал.

На просьбу прокомментировать версию СМИ о том, что высказываемая Пригожиным критика может дестабилизировать ситуацию внутри армии, пресс-служба бизнесмена ранее ответила так: "Данные тезисы - не что иное, как работа украинских спецслужб для создания конфликта. Чтобы всем болтунам было понятно, заявления Пригожина и Кадырова [тоже критиковавшего руководство армии - прим. Би-би-си] нацелены на поднятие боевого и патриотического духа бойцов, которым сейчас нелегко, которые находятся на передовой и защищают всех вас".

Пригожин ранее отрицал причастность к "ЧВК Вагнера" и судился с журналистами, называвшими его хозяином этой группы. Однако в конце сентября он признался, что в 2014 году создал ЧВК, о которой российские официальные СМИ стали рассказывать только после вторжения в Украину.