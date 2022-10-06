СМИ: против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

56 минут назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Против политика и публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") возбудили уголовное дело о госизмене, сообщают государственные СМИ - RT и ТАСС. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Кара-Мурзы в этом году.

По версии получающего госфинансирование телеканала RT, который первым сообщил о новом уголовном деле против Кара-Мурзы, политика якобы заподозрили в том, что на протяжении нескольких лет он оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, получая за это 30 тысяч долларов в месяц.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что Кара-Мурзе уже предъявлено обвинение. "В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене - по ст. 275 УК РФ", - заявил собеседник агентства.

Следователи ФСБ считают, что политик "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО", передает ТАСС. Других подробностей его источник не сообщил.

Би-би-си не удалось в четверг связаться с адвокатами Кара-Мурзы.

На данный момент Кара-Мурза уже находится под арестом - в апреле его заключили в СИЗО по уголовному делу о "фейках" о российской армии. Поводом стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Тогда же его включили в реестр физлиц-"иноагентов".

В июле против политика возбудили еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации".

Таким образом, если сообщения государственных СМИ подтвердятся, то это будет уже третье уголовное дело против политика.

5 сентября по статье о госизмене был осужден журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии. Журналист вину не признал и заявлял, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

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Кара-Мурза несколько лет был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными), а в 2019-м году стал вице-президентом американского фонда "Свободная Россия" (также признан "нежелательной организацией" в РФ). Летом прошлого года, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.