Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

час назад

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Автор фото, Getty Images

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно, известная своими автобиографическими книгами. Она считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет.

В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за "мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает истоки, разрывы и коллективные ограничения личных воспоминаний".

Одна из самых известных книг Эрно "Событие" рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным. В прошлом году экранизация этой книги режиссером Одри Диван получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля.

Другие книги француженки, получившие множество литературных премий, также посвящены событиям из ее биографии - отношениям с отцом, своим отношениям с мужчинами ("Память девушки"), роману с советским дипломатом ("Обыкновенная страсть"), болезни Альцгеймера и смерти ее матери ("Женщина"). На русском языке книги Эрно публиковали издательства No Kidding Press и "Эксмо".

"Возможно, именно в этом истинный смысл моей жизни: чтобы мое тело, мои чувства и мои мысли стали текстом, то есть чем-то понятным и общим; чтобы мое существование полностью растворилось в головах и судьбах других", - говорила писательница.

Рассказывая о себе, Эрно анализирует и судьбу своего поколения, описывает социальный и политический контекст происходящего с ней. Например, в книге "Годы" писательница переплетает истории из своей жизни с важнейшими событиями, произошедшими во Франции за полвека. "Даже если я не говорю это напрямую, это история [Франции] сквозь призму личной жизни, моей жизни, моей памяти. Я рассказываю эту коллективную историю с помощью своих чувств и воспоминаний. Главный герой - это время и его течение, которое уносит с собой всё, в том числе и нашу жизнь", - объясняла она в интервью газете Guardian.

"Не на текущих делах"

В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине. Еще один писатель, чья кандидатура была неразрывно связана с войной, - украинец Сергей Жадан. О выдвижении поэта, писателя и активиста Жадана было объявлено в марте этого года. Инициатором номинации стала Польская академия наук, заявившая: "Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему".

"Мы концентрируемся на литературе и литературных качествах", а не на текущих делах, в очередной раз заявили представители Шведской академии после объявления лауреата. Однако книги Эрно легко встроить в политический контекст с учетом недавней отмены национального права на аборт в США.

Тайна выдвижения

Автор фото, EITAN ABRAMOVICH Подпись к фото, Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года

Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию по литературе могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета.

Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии.

В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.