"Я жду, когда смогу забрать его тело". Что известно о нападении на детский сад в Таиланде

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так детский сад выглядел утром после нападения

Дуангпхан Патпхаотханун бродит возле детского центра, сжимая в руках сумку, полную игрушек.

64-летняя бабушка хочет знать, когда сможет увидеть своего внука и положить в гроб ребенка его сокровенные вещи. Среди игрушек в ее сумке - большой пластмассовый динозавр.

Трехлетний Паттаравут - один из 23 детей, погибших в четверг в результате нападения на детский сад на северо-востоке Таиланда.

Бывший полицейский, ворвавшись в здание, убил 37 человек - детей и воспитателей.

Обычно этот детсад посещают более 90 детей, но из-за плохой погоды и поломки автобуса в четверг там находились только 24 ребенка. Лишь один из них выжил.

По данным полиции, на детсад напал 34-летний местный житель по имени Панья Камраб. Когда его начали искать, он покончил с собой, убив перед этим жену и своего пасынка, который раньше тоже ходил в этот детский сад.

"Когда я услышала новости о стрельбе, я просто упала в обморок", - говорит Дуангпхан. На ее телефоне - фотографии Паттаравут, сделанные всего за несколько часов до стрельбы.

Как и многие другие детские сады, этот тоже регулярно делает для родителей фотографии, чтобы они могли видеть, чем занимаются их дети - на снимках счастливые, улыбающиеся лица.

Дуангпхан - одна из скорбящих родственников погибших, собравшихся возле детского сада в провинции Нонг Буа Лампху в пятницу утром.

Автор фото, Getty Images

Пришел к детскому саду и Комсан Норрабурх. Его бывшая жена в свое время вышла замуж за нападавшего, убившего своего трехлетнего пасынка - сына Комсана.

"Я был на заводе, когда мой друг попросил меня посмотреть новости. Я позвонил своей бывшей жене и сыну, чтобы узнать, все ли с ними в порядке, но никто не ответил, - рассказывает он. - Он был хороший мальчишка, болтал не умолкая. Я жду, когда смогу забрать его тело и в последний раз его увидеть".

Многие из собравшихся в четверг стояли у детского сада до глубокой ночи. Другие собрались у полицейского участка.

А затем вынесли розовые и белые гробы с телами погибших детей. Их доставили в морг больницы в Удонтхани и разложили рядами.

Автор фото, Reuters

Что известно о нападении

Панья Камраб ворвался в детский сад в городе Утхай Саван, расположенном в 500 км к северо-востоку от Бангкока, примерно в 12:30 по местному времени в четверг.

По словам одной из воспитательниц, они знали его, так как сын Камраба раньше посещал тот же детский сад, хотя и не ходил туда уже месяц.

Воспитатели пытались запереть двери, но это не помогло.

"Стрелок пришел около обеда и сначала застрелил четырех или пятерых сотрудников, - рассказала агентству Рейтер районный чиновник Джидапа Бунсом. - Сначала люди подумали, что это фейерверк".

После этого он проник в запертую комнату, где спали дети, и напал на них с ножом. Только один из них выжил.

В результате нападения погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе 23 ребенка. Некоторым из детей было всего два года. По меньшей мере 12 человек были ранены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция охраняет ворота детского сада, 6 октября 2022 года

По словам полиции, пистолет калибра 9 мм, который он использовал Панья Камраб, был приобретен легально. Но детей он убивал в основном ножом.

Бывший сержант полиции, Камраб был отстранен от службы за употребление наркотиков в январе и уволен в июне, сообщил журналистам начальник национальной полиции генерал Дамронгсак Киттипрапат.

В четверг утром, перед нападением, Камраб присутствовал на судебном заседании по обвинению в употреблении и торговле метамфетамином. Оглашение приговора было запланировано на пятницу.

Дамронгсак сообщил, что нападавший находился в маниакальном состоянии, но неизвестно, было ли это связано с наркотиками. "Мы должны проверить его кровь на наличие наркотиков", - сказал он.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал стрельбу "шокирующим событием".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В четверг у детского сада собрались родственники погибших

Хотя массовая стрельба в Таиланде происходит редко, согласно последним статистическим данным неправительственной организации gunpolicy.org, базирующейся в Сиднейском университете, этой стране с населением 70 млн человек в частной собственности находится около 10 млн единиц оружия, из них около 4,1 млн единиц не зарегистрированы.

Для сравнения, в Мьянме (54 млн) у населения есть 870 тыс. единиц огнестрельного оружия, а в Южной Корее (50 млн) - около 79 тысяч.

Нападение на детский сад произошло менее чем через месяц после того, как армейский офицер застрелил двух своих сослуживцев на базе в Бангкоке.