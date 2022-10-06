"Мою дочь убили из-за хиджаба": почему иранки готовы рисковать жизнью на протестах

Хания Али

BBC World Service

7 минут назад

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Автор фото, Nika Shakarami Подпись к фото, Шестнадцатилетнюю Нику Шакарами нашли мертвой после ареста из-за участия в протестах в Иране

Шестнадцатилетняя Ника Шакарами жила в столице Ирана Тегеране со своей тетей, художницей Аташ. Она вышла из дома в 17:00 20 сентября, чтобы присоединиться к крупнейшей акции протеста, которую Иран видел за последние годы. Ника взяла с собой полотенце и бутылку воды - на случай, если будут распылять слезоточивый газ.

Перед этим по сети разошлась ее сторис в "Инстаграме", где Ника сжигает свой хиджаб в знак протеста против смерти 22-летней Махсы Амини.

Махса Амини умерла 16 сентября, после "беседы" в полицейском участке - полиция нравов задержала ее прямо на улице в Тегеране за "слишком свободно" надетый хиджаб. Из участка девушка попала прямиком в больницу - в коме, двое суток врачи пытались ее спасти, но безуспешно.

Министр внутренних дел Ирана заявил, что Махса была больна и упала в обморок. Однако медики утверждают, что в больницу ее привезли с серьезной травмой головы, а свидетели, бывшие с Амини при задержании, рассказали, что ее начали избивать уже в автозаке.

Смерть Махсы спровоцировала невиданные прежде протесты по всей стране, которые не утихают уже третью неделю. Женщины сжигают на площадях свои платки и хиджабы, скандируют "Зан, зендеги, азади!", что означает "Женщина, жизнь, свобода!", а некоторые призывают к смене власти.

Ника

К этим женщинам примкнула и Ника. С демонстрации она успела позвонить своей тете - сообщила, что ее преследует полиция. А потом исчезла.

Через десять дней семья нашла тело Ники в морге. В полиции заявили, что она упала с высоты. Фотографии, которые показали семье, по словам родных Ники, выглядели постановочными, а при опознании тела им разрешили увидеть только лицо, и оно было все в синяках.

Похоронить Нику, по словам ее тети, семье не удалось - полиция тайно вывезла ее тело и захоронила его в 40 километрах от Тегерана.

Неофициально служащие из Корпуса стражей исламской революции сообщили семье Ники, что она неделю была под стражей, где от нее добивались признания, и что ее отправили в печально известную тюрьму Эвин в Тегеране.

Автор фото, Nika Shakarami Подпись к фото, Ника читает книгу

Как сообщают иранские государственные СМИ, так и осталось непонятным, действительно ли Ника умерла при падении или была убита. Суд начал расследование произошедшего.

Сама тетя Ники сейчас тоже находится под арестом.

Власти Ирана пытаются справиться с протестами путем отключения интернета и ограничения доступа к соцсетям, силы безопасности стреляют по протестующим боевыми патронами.

Amnesty International назвала рост числа погибших во время протестов "тревожным признаком того, насколько безжалостно власти обращаются с человеческими жизнями за завесой отключенного интернета".

Хадис и Мину

Как и многие молодые люди по всему миру, 22-летняя Хадис Наджафи активно появлялась в соцсетях. Она любила петь и танцевать под Шакиру, Квин Херби, а также иранскую музыку.

21 сентября Хадис пошла на протест в Карадже, недалеко от Тегерана, и по дороге записала видео для друзей. Она звучала оптимистично: "Надеюсь, через несколько лет, когда я оглянусь назад, я буду счастлива, что все изменилось к лучшему", - говорила девушка.

Ее убили через час.

Мать Хадисы опубликовала видео в "Инстаграме".

"Моя дочь была убита из-за хиджаба, из-за Махсы Амини… Она вышла на протест и получила пули в сердце, живот, шею. Все ее лицо и тело было в синяках".

Власти не разрешили семье Хадис устроить для нее публичные похороны. Семье приказали говорить всем, что девушка погибла в автокатастрофе или по естественным причинам.

Автор фото, Фото из архива семьи Маджиди Подпись к фото, Дочь Мину Маджиди стоит над могилой матери с обритой головой, держа в руках свои волосы

Через несколько дней после смерти Хадис другая молодая девушка стояла на могиле своей матери Мину Маджиди, 55-летней курдской иранки, которую убили во время участия в протестах 20 сентября.

Дочь Мину обрила голову и держала в руках свои волосы на фото - как символ протеста против хиджаба, которым по исламу предписано эти волосы прикрывать.

Мину решилась выйти на демонстрацию, потому что Махса Амини тоже была из курдов.

"Если не мы, то кто? Я прожила свою жизнь, пусть хоть нашу молодежь не убивают", - говорила Мину близким.

Изабель, Марион, Жюльет и другие

В последние годы в Иране было много протестов, но нынешние отличаются количеством молодых участников, особенно девушек.

Недавно к протестам начали присоединяться даже школьницы. Они также скандируют "Свобода!", демонстративно снимают платки и показывают волосы.

Иранских женщин поддержали французские артистки из мира кино и музыки.

Жюльет Бинош, Марион Котийяр, Изабель Юппер и еще с полсотни актрис и певиц во Франции начали кампанию под лозунгом "Волосы за свободу".

Они создали аккаунт в "Инстаграме" под названием "Soutien Femmes Iran" - "Поддержка женщин Ирана", где выкладывают видео, на которых демонстративно остригают свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами.

Это уже сделали Изабель Аджани, Беренис Бежо, Жюльет Бинош, Лор Калами, Марион Котийяр, Жюли Гайе, Шарлотта Генсбур, Изабель Юппер и Александра Лами.

Подпись под одним из роликов гласит: "Махса Амини…умерла за то, что позволила себе показать несколько прядей волос. Ее смерть возмутила и разгневала Иран и весь мир…Все, чего хотят эти люди - это доступа к самым необходимым свободам, их мужество и достоинство вдохновили нас. Они просят нашей поддержки. Невозможно не осуждать эти ужасные репрессии. Эти женщины и мужчины просят нашей поддержки, и мы решили ответить на их зов".

Жесткость властей по отношению к демонстрантам в Иране уже привела к гибели десятков человек, среди которых есть и сотрудники полиции.

Ранее прокурор Тегерана заявил, что власти отпустили из-под ареста 400 человек с условием, что "больше это [протесты] не повторится".