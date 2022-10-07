"Прямая угроза применения ядерного оружия". Байден заявил о самом высоком риске "армагеддона" со времен Карибского кризиса

35 минут назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Байден заявил, что Путин "не шутил", когда говорил об использовании ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что мир подошел к угрозе ядерного "армагеддона" ближе всего со времен Карибского кризиса 1962 года, поскольку российские власти, включая президента, рассуждают о возможности применения ядерного оружия. Ранее Белый дом заявлял, что не видит признаков подготовки России к использованию оружия массового поражения.

"Прямая угроза применения ядерного оружия"

Выступая в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, организованном членами Демоктатической партии США, Байден сказал, что достаточно хорошо знает российского президента Путина, чтобы утверждать, что тот "не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия".

"Мы не сталкивались с перспективой "армагеддона" со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", - добавил Байден и предположил, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку "его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все и дальше будет развиваться в том же направлении", - цитирует президента США агентство Рейтер.

Во время кризиса 1962 года США, президентом которых был Джон Кеннеди, и Советский Союз во главе с Никитой Хрущевым были близки к применению ядерного оружия из-за размещения советских ракет на Кубе.

Путин, которому в пятницу исполняется 70 лет, предупреждал, что готов применить "все имеющиеся средства" для защиты территориальной целостности России. Об этом он говорил 21 сентября, объявляя мобилизацию в стране и не используя при этом слова "ядерное оружие". "Это не блеф", - подчеркнул он, пристально глядя в камеру.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о включении в состав России четырех частично оккупированных регионов Украины, а 5 октября Путин подписал конституционные законы о об их аннексии.

Украина и западные страны не признали аннексию примерно 15% территории Украины.

"Далеко зашли со своей ядерной истерией"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг, 6 октября, по видеосвязи с австралийским аналитическим центром Институт Лоуи, заявил, что НАТО должно принять превентивные меры, чтобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия".

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Эти слова вызвали яростную реакцию Москвы. Представитель Кремля Дмитрий Песков счел их призывом к началу "мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", а представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского "монстром, руками которого [западные политики] могут уничтожить планету".

После этого пресс-секретарю президента Украины Сергею Никифорову пришлось уточнять, что Зеленский имел в виду не превентивный ядерный удар, а санкции. "Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", - заявил представитель Зеленского.

Официальные лица США в течение нескольких месяцев предупреждали о риске использования оружия массового уничтожения в Украине, поскольку Россия столкнулась с рядом стратегических неудач на поле боя, однако слова Байдена стали самыми резкими, когда-либо сделанными властями США на эту тему, считает Ассошиэйтед пресс.

После крупнейшей попытки аннексии со времен Второй мировой войны Украина вернула себя значительную часть Херсонской области, напоминает Рейтер. Зеленский в видеообращении в четверг заявил, что с начала октября удалось освободить около 500 квадратных километров и десятки населенных пунктов в этом регионе. "Есть успехи и на востоке", - добавил он.

"Нет никаких указаний, что Россия готовится"

Ранее на этой неделе официальные лица в США заявляли, что не видят изменений в действиях ядерных сил России, которые потребовали бы ответных мер со стороны США. Во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне пока не отмечают признаков подготовки Россией ядерного удара.

"Мы очень серьезно относимся к вопросу ядерных вооружений и бряцания таким ядерным оружием, - говорила она. - Но при этом я хочу отметить, что мы пока не видели причин пересматривать нашу стратегическую ядерную позицию, равно как у нас нет никаких указаний на то, что Россия наверняка готовится применить ядерное оружие".