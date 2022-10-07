В Калужской области на военном аэродроме произошел взрыв от падения дрона

час назад

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Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории военного аэродрома упал беспилотник, после чего произошел взрыв. Из его слов следует, что дрон, предположительно, прилетел со стороны украинской границы.

"Сегодня на военном аэродроме Шайковка на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы", - написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его данным, инфраструктура аэродрома и техника не были повреждены, пострадавших нет. Работают следователи.

Ранее о том, что на территорию воинской части в Калужской области "залетел неизвестный беспилотник", сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, дрон взорвался над взлетно-посадочной полосой.

В конце июня украинские военные утверждали, что удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, жертвами которого стали не менее 20 человек, был нанесен бомбардировщиком Ту-22 М3, вылетевшем с аэродрома Шайковка в Калужской области. Минобороны России тогда заявляло об ударе по складу боеприпасов, детонация которых якобы привела к пожару в торговом центре.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Удар по торговому центру в Кременчуге. Видео

Аэродром Шайковка находится в западной части Калужской области недалеко от Смоленской и Брянской областей примерно в 200 км от границы с Украиной. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Брянская область граничит с Украиной. После начала российского вторжения весной в Брянской области не раз раздавались взрывы.

Летом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывал о вторжении украинских беспилотников на территорию региона. "В воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники", - писал он в своем телеграм-канале 8 июля. Один дрон тогда был сбит. Еще один сбили в конце июня. Атака дронов повторилась в Брянской области и 14 июля.

Российская армия испытывала нехватку дронов в войне против Украины. Осенью российские военные начали использовать иранские дроны-камикадзе "Шахид-136" (в России их переименовали в "Герань-2"), сообщала украинская сторона.