Нобелевскую премию мира получили основатель белорусской "Весны" Алесь Беляцкий, российский "Мемориал"* и украинский Центр гражданских свобод

7 октября 2022, 09:06 GMT Обновлено 38 минут назад

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Автор фото, @NobelPrize

Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр "Мемориал" [*признан властями России иностранным агентом и ликвидирован] и украинский Центр гражданских свобод.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Правозащитник Алесь Беляцкий был вновь задержан в 2021 году и содержится в предварительном заключении

Беляцкий основал правозащитный центр "Весна" в 1996 году. В 2011 году он был осужден по обвинению в уклонению от уплаты налогов, которое международные правозащитные организации сочли безосновательным и политически мотивированным, его освободили в 2014 году. Летом 2021 года правозащитника снова арестовали в связи с массовыми акциями протеста после президентских выборов 2020 года. Сейчас он остается за решеткой.

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

Автор фото, Reuters

Зимой 2022 года Верховный суд России окончательно ликвидировал "Мемориал" по иску Генпрокуратуры. Претензии прокуратуры сводились к случаям отсутствия маркировки статуса "иноагента" в материалах "Мемориала" - в то время, когда четких требований к тексту маркировки не было. Кроме того, организацию обвиняли в дискредитации органов государственной власти и создании "лживого образа СССР как террористического государства".

Автор фото, ccl.org.ua Подпись к фото, Команда украинского Центра гражданских свобод

Украинский Центр гражданских свобод был основан в 2007 году с целью защиты прав человека и утверждения демократии в Украине. Эта организация играла важную роль в укреплении украинского гражданского общества и в давлении на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией, сказано в заявлении Нобелевского комитета.

Подарок Путину?

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам представительницы норвежского комитета Рейсс-Андерсен, всегда есть опасность, что премия может вызвать новые гонения на лауреата

На вопрос журналистов, можно ли считать решение Нобелевского комитета своеобразным подарком-посланием к дню рождения Владимира Путина, который в пятницу отмечает 70-летие, представительница норвежского комитета Рейсс-Андерсен сказала, что ни эта премия мира не имеет никакого отношения к российскому президенту.

Единственная связь, по ее словам, заключается в том, что российская и белорусская власть представляет собой авторитарные режимы, для противостояния которым и возникли все награжденные лауреаты.

Другой вопрос от прессы звучал так: не опасаются ли в комитете, что эти премии ухудшат положение дел с репрессиями в России и Беларуси и отразятся непосредственно на людях, имеющих отношение к правозащитной деятельности. Рейсс-Андерсен ответила, что это очень серьезный вопрос, который всегда в первую очередь принимается во внимание комитетом. Однако в данном случае, например, Алесь Беляцкий уже находится в заключении в крайне тягостных условиях, и эта премия, возможно, поможет его нынешней ситуации.

В 2021 году Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам. Ее обладателем стал главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Как выбирают кандидатов на премию мира

По правилам норвежского Нобелевского комитета, на премию мира может быть номинирован любой человек, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц. Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейсс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По словам Рейсс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но глава комитета подчеркивает, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии - зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия

Премия мира всегда вызывала немало споров. И хотя во всех других номинациях решение комитета тоже весьма субъективно, но именно премия мира обычно вызывает наибольшую критику.

Одним из примеров является ее присуждение президенту США Бараку Обаме, который к тому времени еще только вступил в должность и не успел сделать ничего на благо мира.

Главные возражения связаны с тем, что Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.