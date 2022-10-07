ООН назначит докладчика по правам человека в России. Это первая такая мера в отношении постоянного члена Совбеза

час назад

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Автор фото, AFP

Совет по правам человека ООН решил назначить специального докладчика по России, которому предстоит в течение года следить за нарушениями прав человека в этой стране. Это первый случай в истории, когда подобная мера предпринимается в отношении одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Докладчик предоставит правозащитникам, их адвокатам и журналистам официальный канал для сообщений о происходящих нарушениях.

В Совет по правам человека входят 47 стран, назначение докладчика поддержали 17 государств, шесть выступили против (в том числе Китай, Куба и Венесуэла), а еще 24 члена СПЧ воздержались.

Совет объясняет свое решение тем, что в России недавно были приняты жесткие законы, ограничивающие свободу слова и, в частности, предусматривающие суровое наказание за так называемую дискредитацию российских вооруженных сил или распространение "фальшивой информации" об армии.

Российские власти также распустили некоторые правозащитные организации, в том числе "Мемориал", удостоившийся в пятницу Нобелевской премии мира.

"Россия вышла из Совета Европы, перекрыв доступ своим гражданам в Европейский суд по правам человека, - сказала постоянный представитель Германии при ООН Катарина Сташ. - Это сделало Россию единственной страной в Европе, где ситуация с правами человека никак не отслеживается ни одними из региональных организаций или механизмов. 7450 жалоб на Россию ждут своего рассмотрения в Европейском суде по правам человека, и специальный докладчик ООН сможет отчасти решить эти проблемы".

Проект резолюции о создании должности постоянного представителя по России подготовили все страны Европейского союза (за исключением Венгрии).

Представитель России в ООН Геннадий Гатилов осудил резолюцию СПЧ, заявив, что проект "построен на уже известных инсинуациях США и их послушных сателлитов" в отношении России.

Он обвинил страны Запада в еще одной попытке наказать Россию за "проведение независимой внешней и внутренней политики, а также закрепить на длительное время российский сюжет в повестке дня СПЧ, чтобы выплескивать на нас потоки лживых обвинений".

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Докладчик будет собирать, изучать и оценивать информацию, поступающую из всех релевантных источников, в том числе от гражданского российского общества как внутри, так и за пределами России, и через год на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представит свой отчет.

Представляя резолюцию от имени 26 стран Евросоюза, представитель Люксембурга в ООН Марк Бихлер указал на то, что за последний год ситуация с соблюдением прав человека в России ухудшилась, причем именно в последние месяцы.

"Недавние драконовские законы, направленные на подавление независимых СМИ и нежелательных организаций, суровые санкции против всех, кто ставит под сомнение действия правительствоа, огромное количество людей, арестованных на демонстрациях, - это лишь несколько недавних примеров систематической репрессивной политики, которые задокументированы многочисленными независимыми источниками", - сказал он.

Это первое решение в истории Совета по правам человека ООН, касающееся ситуации внутри России. Относительно российского вторжения в Украину Советом в последнее время было принято сразу несколько резолюций. В частности, орган настаивает на проведении всестороннего расследования преступлений российских военных на оккупированных украинских территориях.

Принятие резолюции совпало с 16-й годовщиной убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, выступавшей с жесткой критикой правительства Чечни.

Представители Германии, Франции и ряда других западных стран в ООН отметили еще одно совпадение: в пятницу лауреатами Нобелевской премии мира этого года объявлены правозащитники из России, Беларуси и Украины.

По мнению посла Франции Жерома Боннафона, это решение также указывает на то, какая угрожающая ситуация с правами человека сложилась в современной России.

Накануне Совет пытался также принять первую в истории резолюцию по Китаю.

В ней содержался призыв к всестороннему обсуждению доклада ООН, предупреждающего о серьезных нарушениях и возможных преступлениях против человечности в отношении мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне.

Однако резолюция не была принята, как считают в руководстве Совета, в результате лоббирования со стороны Пекина.