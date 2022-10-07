США ограничили экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта - где бы они ни производились

час назад

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Автор фото, Reuters

Администрация Джо Байдена ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий. Новые санкции касаются не только продукции американских компаний, но и всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования.

Эксперты говорят, что столь масштабных ограничений в отношении Китая США не вводили с 1990-х годов.

Санкции, которые ввело министерство торговли США, касаются в первую очередь графических плат, которые применяются в суперкомпьютерах и в частности - для ускорения программ искусственного интеллекта.

Производителям попавших под ограничения технологий для работы с китайскими компаниями теперь необходимо будет получать особую экспортную лицензию. В правительстве говорят, что большинство заявок на такие лицензии будут отклоняться.

Кроме того, санкции запрещают производителям экспортировать чипы для ИИ-вычислений, если они произведены на американском оборудовании или с использованием разработанного в США программного обеспечения. Это касается всех зарегистрированных в США компаний, где бы они ни находились. Запрещена также продажа Китаю оборудования для производства таких чипов.

Еще одно новое правило запрещает американским ученым помогать Китаю разрабатывать новые полупроводниковые технологии.

Отдельным пунктом запрещается продажа более широкого спектра полупроводниковых технологий (в том числе, возможно, и обычных логических чипов) 28 китайским компаниям из американского "черного списка"

"Наши действия помогут укрепить национальную безопасность и интересы США в мировой политике, в то же время дав ясный сигнал: лидерство США в сфере технологий ставит целью не только инновации, но и защиту ценностей", - прокомментировала новые санкции заместитель главы американского ведомства Теа Розман Кендлер.

"Сохранять разрыв"

Автор фото, Reuters

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Агентство Рейтер, ссылаясь на брифинг анонимного представителя Белого дома, пишет, что цель администрации Байдена - предотвратить получение Китаем пригодных для ускорения искусственного интеллекта чипов из любых источников. Китай применяет суперкомпьютеры и искусственный интеллект для моделирования ядерных взрывов и в системах наведения гиперзвуковых ракет, а также в системах распознавания лиц, с помощью которых охотятся на диссидентов, пишет New York Times.

Представитель администрации на брифинге заявил, что США будут работать с союзниками, чтобы добиться введения подобных ограничений всеми развитыми странами.

Эксперты сравнивают принятые санкции с атакой администрации Дональда Трампа против Huawei в 2019 году. Эта компания была внесена в "черный список" после обвинения в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций. Однако если действия Трампа были точечными, то администрация Байдена пытается выстроить в сфере экспорта последовательную политику - и она коснется уже десятков китайских компаний.

В пятницу американский "черный список" пополнился еще 31 китайской компанией, на заводы которых не пустили американских инспекторов. Попадание в список может стать поводом и для более жестких экономических санкций со стороны США. Компании, которые соглашаются на правила инспектирования, из списка вычеркиваются.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая всех американских производителей и около двух третей производителей из других стран, заявила, что пока "оценивает влияние новых правил на рынок" и призвала США применять ограничительные меры "прицельно и в сотрудничестве с международными партнерами".

Как отмечают американские СМИ, новые санкции фактически придают юридическую силу письмам, ранее высланным администрацией Байдена крупнейшим американским производителям графических чипов - Nvidia Corp и Advanced Micro Devices.

В Nvidia заявили, что уже соблюдают введенные в пятницу ограничения, о чем успели сообщить акционерам. Компания оценивает потенциальные квартальные потери продаж от санкций в 400 млн долларов. В компании не считают это значительным ущербом для бизнеса.

Джо Байден в сентябре говорил, что США планируют изменить политику экспорта высоких технологий. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что прежняя политика Соединенных Штатов - оставаться на два-три поколения впереди конкурентов - больше не работает.

"Учитывая фундаментальную роль некоторых технологий, в том числе современных логических чипов и чипов памяти, мы должны сохранять настолько большой отрыв, насколько можем", - сказал он.

Аналитики опасаются, что Китай пойдет на ответные меры, однако пока этого не произошло. В китайском посольстве в Вашингтоне NYT сказали, что США "пытаются использовать свою технологическую мощь, чтобы подкосить и подавить развивающиеся рынки и страны".