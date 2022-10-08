Крымский мост частично обрушился после взрыва. На нем горят цистерны с топливом

8 октября 2022, 05:39 GMT Обновлено 6 минут назад

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Автор фото, Alena Popova/TASS

На железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Горит несколько цистерн с топливом, движение по мосту приостановлено. Причины произошедшего пока неясны.

Первые сообщения о пожаре на мосту появились около шести утра по московскому времени.

Местные власти сообщили, что на грузовом поезде, ехавшем по мосту, загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков, а после подтвердили в пресс-службе "Крымской железной дороги". "Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Позже российский Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

При этом на опубликованных в соцсетях фото и видео заметно, что часть автомобильного моста обрушилась.

Автор фото, Twitter

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено.

По предварительным данным, в результате пожара и обрушения части моста никто не пострадал.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем "Твиттере" фото с обрушившимся мостом и написал по-английски: "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено".

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта должна была превысить 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.

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