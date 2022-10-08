Взрыв на Крымском мосту: первые видео
Взрыв на Крымском мосту: первые видео
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На железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.
Российский Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Крымский мост, построить который Путин поручил построить после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.