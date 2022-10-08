"Пресловутый символ" и "террористический режим". Что в России и Украине говорят о взрыве на Крымском мосту

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рисунок с горящим Крымским мостом выставили около здания мэрии Киева на Крещатике

Пользователи соцсетей и политики в Украине и России активно реагируют на взрыв на Крымском мосту, в результате которого обрушился фрагмент автомобильного полотна и загорелось несколько железнодорожных цистерн с горючим. Движение транспорта через мост было прекращено. Позднее российский Следственный комитет заявил о трех погибших.

Точные причины взрыва пока не установлены, но представители России видят в произошедшем "украинский след".

Как реагируют чиновники и военные в Украине

Одними из первых инцидент прокомментировали в своем телеграме Вооруженные силы Украины. "Утро на Крымском мосту. Горят цистерны с топливом. Также разрушена часть дорожного полотна! Все будет Украина", - написали Воздушные силы Украины.

Министерство обороны Украины ответило на произошедшее таким твитом на английском языке: "Ракетный крейсер Москва и Керченский мост - два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму - побеждены. Что следующее на очереди, рускиз? (ведомство употребило несколько уничижительный английский термин "russkies").

При этом военные не комментировали причины возгорания и повреждений, нанесенных мосту.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем "Твиттере" фото с обрушившимся мостом и написал по-английски: "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вспомнил слова мэра Киева Виталия Кличко "мост устал", которые стали в Украине мемом (правда Кличко сказал их об аварии на киевском Шулявском мосту). "Доброе утро, Украина! Цитируя классика: "Крымский мост... устал", - написал Стефанчук в "Твиттере".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в "Фейсбуке". Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро ("С днем рождения, мистер президент") совмещено с кадрами горящего Крымского моста. Над роликом Данилов написал только "Доброе утро, Украина".

7 октября президент России Владимир Путин отметил 70-летний юбилей.

Автор фото, Facebook

Украинские социальные сети ответили на взрыв многочисленными мемами. Хэштег #кримськийміст набрал большую популярность в "Твиттере" и "Фейсбуке". Около здания мэрии Киева на Крещатике размещен большой рисунок пожара на Крымском мосту, сделанный в виде марки. Жители города немедленно начали около него фотографироваться.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс, который этим утром находился в Запорожье, подобная радость в соцсетях совмещается в городе с опасениями относительно возможного ответа со стороны России. На этой неделе российская армия нанесла по одному из жилых кварталов в Запорожье ракетный удар, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

"Люди предполагают, что Россия вымещает на них свой гнев после последних военных неудач. Они опасаются, что в ближайшие дни их ждут новые испытания", - отмечает наш корреспондент.

Реакция России: "окровавленные руки"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала ответ Украины на произошедшее так: "Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности".

Автор фото, Reuters

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Глава парламентской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал "громить инфраструктуру неонацистского режима в Киеве". "Пришло время уничтожать электростанции, все мосты и железные дороги, обеспечивающие жизнеспособность киевской хунты. Так мы спасем жизни наших граждан и победим нацизм", - предлагает Миронов.

Еще один лидер фракции - лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов - предложил: "спецоперацию нужно переводить в контртеррористическую". "На мой взгляд, не принимаются те меры, которые давно должны были быть приняты. Поэтому , - сказал он в интервью ТАСС.

В аннексированном Крыму председатель созданного российскими властями "государственного совета" Владимир Константинов написал в своем телеграме: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста". "Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста - сумели. В этом - вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения - это единственное, что у них получается", - добавил Константинов.

Константинов был депутатом Верховного совета Крыма с составе Украины с 1998 по 2014 годы, также возглавлял парламент крымской автономии. В последние годы советской власти Крым также был частью Украинской ССР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложено об инциденте и тот поручил создать специальную комиссию при правительстве для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий".

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