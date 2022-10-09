Ракетный обстрел Запорожья: минимум 12 погибших, среди раненых - шестеро детей

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Telegram/Александр Старух Подпись к фото, Глава Запорожской областной администрации Александр Старух опубликовал фотографию, на которой видны последствия обстрела Запорожья

Минувшей ночью Запорожье снова подверглось массированным ракетным ударам российских войск.

По данным главы Запорожской областной администрации Александра Старуха, погибли 12 человек, еще 49 человек пострадали, среди них шесть детей. Ранее сообщалось о 17 погибших.

"Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", - написал Старух в телеграм-канале.

Автор фото, Запорожская ОВА

В украинских Воздушных силах заявили, что удары наносились с самолетов, базирующихся в Рязани и Ростовской области.

Украинские военные сообщили, что начиная с половины первого ночи 9 октября "обнаружены шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка, Ростовской области".

По данным украинских военных, они наносили удары по Запорожью с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска.

В частности, по сообщению Воздушных сил, из Ту-22М3 выпущено четыре крылатые ракеты Х-22, а из Су-35 - две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Кроме того, россияне нанесли удар зенитными ракетами с ЗРК С-300.

"Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталов", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Автор фото, ДСНС

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Запорожью "абсолютным злом".

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи", - написал он в телеграм-канале.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил президент.

Украинские власти публикуют фотографии, на которых видны здания, разрушенные в результате ракетного обстрела.

Автор фото, ДСНС

На этой неделе город Запорожье несколько раз подвергался обстрелам. В результате ракетного удара 6 октября погибли по меньшей мере 17 человек.

Спасатели продолжают искать людей под завалами, городские власти призвали жителей помочь.

Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют только около 70 процентов региона. Российские войска смогли оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остался под контролем Украины.