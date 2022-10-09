General Dynamics представила танк Abrams нового поколения - с необитаемой башней и искусственным интеллектом

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, General Dynamics Подпись к фото, Прототип Abrams X - скриншот из видеопрезентации с официального YouTube-канала General Dynamics Land Systems

Американская корпорация General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового поколения Abrams X.

Танк будет представлен на выставке Ассоциации армии Соединенных Штатов (Association of the United States Army - AUSA-2022), которая откроется в Вашингтоне 10 октября.

Судя по описанию на сайте компании, компоновка этого танка будет отличаться от традиционных - в нем будет необитаемая башня. Такую же компоновку применили конструкторы российского основного боевого танка Т-14 семейства "Армата".

В танках M1 Abrams всех модификаций, которые производятся с начала 1980-х годов, - четыре члена экипажа: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

В безэкипажной башне нового танка не будет заряжающего и, очевидно, будет установлено устройство автоматического заряжания пушки.

Как отмечается в описании, в танке будут использованы технологии искусственного интеллекта, что позволит использовать его в полностью "беспилотном" режиме.

Кроме того, в танке будет установлена гибридная силовая установка, что позволит сократить расход топлива наполовину, снизить шумность, а также повысить общую электрификацию боевой машины.

Необитаемая башня

Эксперименты с танками, оснащенными необитаемой башней, проводились еще в 1980-е годы, однако в результате они не вышли из стадии прототипов.

В Советском Союзе в 1990-м году такой танк был построен в рамках опытно-конструкторских работ по проекту "Совершенствование-88". Был построен прототип, получивший название Объект 195, или Т-95.

Эту программу свернули в 1990-х годах, начав разрабатывать новую, которая в результате вылилась в семейство "Армата".

В США в 1980-х тоже пытались построить танк с необитаемой башней, но программа была свернута. В ее рамках был построен прототип Abrams Tank Test Bed (TTB).

Вслед за "Пантерой"

Ранее в июне 2022 года свой прототип танка нового поколения представила германская компания Rheinmetall. Он называется KF51 Panther.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Прототип KF51 Panther на выставке Eurosatory 2022

Их танк отличается от американского прототипа и российской "Арматы".

Во-первых, немецкие конструкторы не стали отказываться от экипажа в башне, оставили его количественный состав, но изменили качественный.

В танке остались четыре члена экипажа, но их роли изменились. В танке появился автомат заряжания, а вместо наводчика в экипаж был введен новый специалист, который будет заниматься цифровыми системами, а также, вероятно, управлять двумя беспилотниками, которыми будет оснащаться новая "Пантера".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Т-14 "Армата" был впервые представлен на параде в 2015 году

Кроме того, на этом месте в командирском варианте машины может находиться офицер, командующий подразделением.

В KF51 Panther конструкторы сделали ставку на максимальную "цифровизацию" танка. Управление машиной, вооружением, различные системы разведки и связи будут в нем включены в единую цифровую архитектуру, которая также использует технологии искусственного интеллекта.