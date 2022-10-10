Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия ракетного удара по центру Киева

Российские войска в понедельник утром подвергли массированной ракетной атаке города по всей территории Украины. Впервые за долгий срок удары нанесены по центру Киева. Мощные взрывы прогремели во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Днепре, Харькове, Конотопе, Одессе, Кременчуге и других городах.

Атака совершена в утренний час пик. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

Большинство наблюдателей уверены, что сегодняшние удары - акт возмездия за подрыв Крымского моста. В воскресенье президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв моста спецслужбы Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сообщений о погибших и раненых в результате ракетных ударов становится всё больше и больше

В Киеве ракеты попали в объекты в центральных районах города - Шевченковском и Соломенском.Одна из ракет взорвалась у памятника Грушевскому на улице Владимирской, еще одна - рядом с недавно построенным пешеходным мостом через Владимирский спуск.По состоянию на 10 утра, восемь человек погибли и 24 получили ранения, сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он рассказал, что в результате атаки в Киеве повреждены более 15 автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по объектам критической инфраструктуры. На видеокадрах видно, что как минимум один взрыв произошел возле детской площадки.

Движение поездов Киевского метро приостановлено на всех линиях, станции работают в режиме бомбоубежищ. В центре города работают спасатели.

Атака по всей Украине

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракетный обстрел украинских городов начался в утренний час пик

Взрывы прогремели и во многих других городах Украины. О массированной ракетной атаке в Днепре и Днепропетровской области сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко. Есть погибшие и раненые.

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В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры. Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий."Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - написал он в "Телеграме".

Корреспонденты Би-би-си сообщают о громких взрывах и проблемах со светом во Львове.

Ракетный удар нанесен и по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания, сообщают местные власти. Школы в области сегодня работать не будут.

Главы областных военных администраций подтвердили взрывы в Харькове, Кременчугском районе Полтавской области и в Кропивницком районе Кировоградской области.

Появились сообщения о работе ПВО в Хмельницкой и Терпопольской областях.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем, уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - написал в "Телеграме" президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - пишет он.