ФСБ заявила о задержании восьми человек, причастных к подрыву Крымского моста

час назад

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Автор фото, Getty Images

Пять граждан России и трое граждан Украины и Армении задержаны по делу о взрыве на Крымском мосту, заявила ФСБ. Российские власти считают произошедшее терактом, а организатором называют украинскую военную разведку.

"Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - заявили в ФСБ. В российской спецслужбе утверждают, что им удалось установить по меньшей мере 12 человек, причастных к взрыву на мосту.

Украинская сторона пока не комментировала заявление российской спецслужбы.

По версии российского следствия, взрывное устройство было закамуфлировано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе.

Как считает следствие, груз был растаможен в Ереване по правилам ЕврАзЭс, после чего произошла подмена документов, согласно которым его отправителем стала армянская компания, а получателем - московская.

Затем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз якобы пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

"7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - заявила ФСБ.

Как выяснило следствие, в тот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., "который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.",- заявили в ФСБ.

Взрыв на Крымском мосту

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Взрыв на Крымском мосту: первые видео

Взрыв на автомобильной части Крымского моста прогремел утром 8 октября. Российские власти заявили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны проходящего по параллельной ветке железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна, железнодорожные пути получили повреждения на участке длиной более километра.

На следующий день после взрыва глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что за этим стоят спецслужбы Украины, а также "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта". Путин с изложенной Бастрыкиным версией согласился.

После этого российские военные начали массированные обстрелы городов по всей Украине с интенсивностью, которой не было с самого начала войны. Путин, не называя напрямую Крымский мост, пригрозил новыми ударами в ответ на аналогичные диверсии.