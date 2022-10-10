Последствия российских ударов по Киеву. Фото
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В понедельник утром города по всей Украине подверглись массированому ракетному обстрелу. В результате ударов по Киеву, по последним данным, погибли пять человек. Как выглядит столица Украины после российских ударов - в материале Би-би-си.
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что "по предложению минобороны и по плану генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". Однако, как видно по многочисленным фото и видео с места событий, некоторые удары были нанесены по центрам городов. Например, Киева.
По последним данным, за утро Россия поразила четыре района Киева. В Шевченковском районе было три попадания - повреждена дорога, загорелось шесть машин, еще 15 повреждены, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
В Святошинском районе ракета попала в одноэтажное здание, в Голосеевском районе, по данным КГВА, два попадания в критические объекты инфраструктуры. В Деснянском районе удар тоже пришелся на объект критической инфраструктуры.
В результате утренних ударов по Киеву погибли пять человек, 32 ранены и получили травмы, сообщает Киевская городская военная администрация.
После этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева. В нем он заявил, что главная цель российских атак - украинские энергообъекты и люди.
"Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда?" - сказал он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве; часть областей страны обесточена.
Министерство образования Украины попросило все учебные заведения страны перейти на дистанционное обучение до 14 октября из-за массированных ракетных ударов по территории страны.
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