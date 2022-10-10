В Париже судят Air France и Airbus за крушение рейса AF447 Рио-Париж

час назад

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Автор фото, Getty Images

Авиакомпании Air France и Airbus предстанут перед судом в Париже по обвинению в непредумышленном убийстве - там открылся процесс по делу о крушении рейса AF 447 из Рио-де-Жанейро в Париж. Родственники жертв ждали этого 13 лет.

Отец одной из погибших Уилфрид Шмид сказал в интервью агентству Рейтер: "Мы потеряли нашу дочь и ее жениха, им обоим было по 29 лет. Кончено, это причинило много страданий обоим нашим семьям, но время лечит раны…И все же до сих пор оставалось ощущение, что справедливость не восторжествовала"

"Идея также состоит в том, чтобы заставить компании, считающие себя неприкасаемыми, понять: вы такие же, как все, и если вы совершаете ошибки, за них нужно нести ответственность", - сказала cестра одного из погибших, Офели Туллиу, в интервью AФП.

Авиалайнер, выполнявший рейс AF 447, перестал выходить на связь рано утром 1 июня 2009 года после входа в зону вблизи экватора, известную сильной турбулентностью.

Позже стало известно, что Airbus A330 потерпел крушение. Погибли все 228 человек, находившихся на борту - 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Для Airbus эта катастрофа стала самой тяжелой по числу жертв.

13 лет расследования

После катастрофы французские власти начали расследование по делу о непредумышленном убийстве.

Только для того, чтобы найти обломки фюзеляжа и "черные ящики" в водах Атлантики, понадобилось два года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный исполнительный директор Air France Энн Ригейл (в центре) прибыла в здание суда Парижа 10 октября 2022 года во время судебного процесса над компаниями Airbus и Air France

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В 2009 году представители французского бюро расследований и анализа причин авиакатастроф (BEA) заявили, что пилоты не сообщили о неоднократных предупреждениях по поводу потери самолетом высоты и не прошли подготовку к действиям в подобных ситуациях.

Из выводов экспертов следовало, что, судя по последним минутам полета, зафиксированным поднятыми со дна океана бортовыми самописцами, экипаж "официально не отметил потерю высоты", несмотря на то, что сигнал тревоги звучал почти целую минуту.

В отчете следствия также указывалось, что пилоты, пытавшиеся взять ситуацию под контроль, не предупредили пассажиров об опасности.

Тогда BEA выпустило 10 новых рекомендаций по укреплению мер безопасности полетов. Среди них - обязательная подготовка всех французских пилотов к действиям в условиях, когда самолет теряет высоту.

Однако авиакомпания Air France отвергла эти обвинения, заявив, что нет совершенно никаких оснований ставить под сомнение компетентность пилотов.

"Экипаж авиалайнера продемонстрировал высокий профессионализм и до самого конца пытался выровнять самолет. Звуковой сигнал, предупреждающий о потере высоты, ошибочно срабатывал несколько раз, и поэтому экипажу было трудно адекватно оценить ситуацию", - заявили тогда в Air France.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы поднять обломки фюзеляжа и "черный ящик" со дна Атлантики, понадобилось два года

Позже следствие пришло к выводу, что пилоты допустили ошибки, поскольку были дезориентированы из-за так называемых трубок контроля скорости Пито, которые замерзли в густом облаке.

В 2019 году следственные судьи, наблюдающие за этим делом, сняли обвинения, что привело в ярость семьи жертв.

В 2021 году парижский суд постановил, что доказательств для продления разбирательства достаточно и следствие по делу решили возобновить.

"13 лет спустя мы наконец дождались процесса. Но интерес, который я испытываю к нему, невысок. Процесс не вернет мне дочь, но я понимаю, насколько важно в ходе заседаний восстановить подробности этой авиакатастрофы, чтобы случившееся тогда снова приобрело актуальность и главное - чтобы были определены те, кто несет за это ответственность, потому что они есть", - заявила изданию Euronews Коринн Сула, мать одной из жертв катастрофы.

Девять недель суда

Судебное следствие, по сути, должно выяснить, кто больше виноват - пилоты или датчики.

В процессе выступят десятки авиационных экспертов и пилотов, суд проанализирует последние минуты в кабине перед тем, как самолет ушел в свободное падение после входа в так называемую "межтропическую зону конвергенции", которая часто вызывает непредсказуемые штормы с сильными осадками.

Суд также заслушает показания некоторых из 476 членов семей потерпевших, которые выступают гражданскими истцами по делу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из посетителей суда держит плакат с надписью "Французское правосудие, опоздавшее на 13 лет", 10 октября 2022

Президент Бразильской ассоциации родственников жертв Нельсон Фариа Мариньо настроен скептически.

"Я ничего не жду от этого суда. Даже если будет вынесен обвинительный приговор, кто будет наказан? Генеральные директора? Их уже давно поменяли в Airbus и Air France", - сказал он в интервью АФП.

Интересы Мариньо в суде будет представлять бывший французский пилот Жерар Арну, который консультировал несколько семей погибших и написал книгу под названием "Рио - Париж не отвечает: AF447, крушение, которого не должно было произойти".