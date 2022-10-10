Удар по энергетике Украины: каков масштаб ущерба и как вернуть свет, воду и связь

час назад

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Автор фото, Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российских ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и городе Киеве. Энергоснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах возникли также проблемы с водоснабжением.

В ответ на российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский утром заявил: "У них две цели - энергообъекты по всей стране. Вторая мишень - это люди".

О возможности подобных ударов аналитики говорили еще летом, а украинские власти заявляли, что готовятся к ним. Однако в понедельник российская армия обстреливала не только конкретные объекты - было поражено сразу множество целей практически по всей Украине, в том числе центры городов, где не было критической инфраструктуры.

По данным на вторую половину дня, по всей Украине погибли по меньшей мере 11 человек, около 60 получили ранения. Пятеро погибших - в Киеве.

Шмыгаль пообещал, что "по предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня", а "часть заработает завтра".

При этом глава правительства призвал жителей страны "ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на эти несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы".

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Пострадала энергетическая инфраструктура

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что, по данным на 14:00 по Киеву, электроснабжение отсутствовало в четырех областях страны - Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской.

"На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", - сказано в сообщении ГСЧС, размещенном в ее телеграм-канале.

По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, "под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельнитчины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины, Кировоградщины, в целом весь юг".

Тимошенко предупредил, что "нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений". "Например, только в Киевской области ПВО сбила шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", - добавил он.

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Крупнейшая украинская частная энергокомпания ДТЭК, которая входит в подконтрольную бизнесмену Ринату Ахметову группу СКМ, сообщила, что в числе поврежденных россиянами объектов есть и ее предприятия. "В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет", - сказано в сообщении компании.

Глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус написал в своем телеграм-канале, что вечер 10 октября "будет одним из самых трудных для украинской энергетики". Он объяснил, что Россия нанесла удары по "большому числу электростанций и подстанций".

"Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00-23:00", - призвал он жителей страны.

Что происходит в регионах

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Главный результат российских ударов - отсутствие электричества и введение графиков веерных отключений в некоторых регионах.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице "есть несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города", а из-за повреждений "вводятся графики аварийного отключения электроэнергии потребителям в Киеве и Киевской области".

По информации главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, в трех районах региона "нанесены удары по критической и гражданской инфраструктуре". Он также сообщил, что в области будут "плановые отключения электроснабжения, о чем будем предупреждать заранее".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в понедельник по городу было нанесено три удара. "В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", - написал он в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что работа метро в городе остановлена - оно будет круглосуточно использоваться в качестве укрытия. "Сейчас из-за отсутствия электричества не ходят трамваи и троллейбусы, но мы так переформатировали работу автобусов, что вы сможете добраться в любую точку Харькова", - пишет Терехов.

Электричества не было и в районах Харьковской области.

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От российских ударов пострадал также Львов. "Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове", - сообщил мэр города Андрей Садовой. Он добавил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ, поэтому была прекращена подача горячей воды.

Как сообщил Садовой, на нескольких насосных станциях в городе запущены резервные электрогенераторы, чтобы возобновить водоснабжение.

По словам главы Львовской областной администрации, для восстановления энергоснабжения области может понадобиться около суток.

О перебоях с энергоснабжением также сообщают представители Хмельницкой администрации. В областном центре, по словам мэра города Александра Симчишина, "не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры". Медицинские учреждения в Хмельницком работают на собственных дизель-генераторах.

Кроме того, пропало электричество в Тернополе, без света и воды остался Кривой Рог, о перебоях по всей территории своего региона говорят власти Полтавской, Житомирской и Сумской областей.

Не только электричество

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очередь на автобус в центре Харькова. В городе не работает электротранспорт

Отсутствие электроснабжения практически повсюду привела к перебоям в поставках воды, а также нарушению работы связи, движения городского транспорта и отопления.

О проблемах с интернетом сообщили в Харькове, Житомире, Полтавской, Львовской и Хмельницкой областях, сообщил заместитель главы парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, сейчас объекты критической инфраструктуры работают "с использованием спутниковых технологий".

Федиенко не уточнил, о каких именно технологиях идет речь, однако известно, что глава американской компании SpaceX Илон Маск ранее передал Украине системы для спутникового интернета Starlink, которыми в числе прочего пользуются украинские военные на поле боя.

По словам Федиенко, проблемы со связью могут возникать как из-за отсутствия электричества, так в связи с перегрузкой сетей. Поэтому депутат призвал украинцев ограничить общение, если это не является критически важным. "Если у вас нет лишней потребности коммуникации с вашими родными и близкими, старайтесь не перегружать сейчас сети", - написал Федиенко.

"Сбои в работе телефонной и интернет-связи связаны с большой нагрузкой на сети, потому что украинцы звонят своим близким, - объяснил в телеэфире советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов. - Большое число людей пытается позвонить близким и узнать, как они. Все сейчас сидят в мобильном интернете, читая новости, поэтому сейчас большая нагрузка, в том числе из-за этого есть определенные сбои".

О возможных задержках поездов из-за повреждений контактной сети также сообщает компания "Укрзализныця". Однако украинские железнодорожники обещают обеспечить движение при помощи резервных тепловозов. Компания сообщает, что с опозданием ходят пригородные поезда во Львовской и Харьковской областях, а также в Конотопском районе Сумской области.

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