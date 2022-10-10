Рэпера Канье Уэста заблокировали в соцсетях за антисемитские высказывания

53 минуты назад

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Автор фото, Edward Berthelot

Социальные сети "Твиттер" и "Инстраграм" заблокировали аккаунты рэпера Канье Уэста после того, как он опубликовал сообщения антисемитского характера.

В минувшие выходные "Инстаграм" наложил ограничения на аккаунт Уэста после того, как он обвинил рэпера, музыканта и автора песен Шона Комбса в том, что того якобы контролируют некие "влиятельные евреи", не уточнив, какие именно.

Уэст отреагировал на блокировку тем, что снова появился в "Твиттере", который он забросил два года назад, заявив, что сейчас включит "смертельный режим третьего уровня" против евреев.

В США разные степени готовности к отражению военной угрозы имеют несколько степеней и называются DefCon, то есть Defence Conditions, или "режим обороны". Уэст же заменил Def, defence, то есть "оборона", на созвучное death, то есть "смерть". Это и принесло ему повторную блокировку.

Обе платформы удалили посты Уэста и заявили, что он нарушил их правила, запрещающие разжигание межнациональной, расовой, или религиозной ненависти.

Скандал на показе мод

Автор фото, VIEW press Подпись к фото, Ответ на лозунг "Жизни белых важны" появился незамедлительно. 4 октября в Нью-Йорке те, кому он не понравился вышли с протестом. На спине женщины написано: "Жизни белых не имеют значения"

Эти инциденты произошли после того, как Уэст навлек на себя гнев активистов борьбы за права темнокожих, появившись на Неделе моды в Париже в футболке с надписью "Жизни белых важны". В этой фразе они усмотрели насмешку над лозунгом движения BLM - Black Lives Matter, или "Жизни чернокожих важны".

Уэст, который недавно стал называть себя "Йе", демонстрировал в Париже свою коллекцию одежды, показанную Селой Марли, восходящей супер-моделью и внучкой Боба Марли.

Глава отдела моды влиятельной американской газеты New York Times Ванесса Фридман сказала, что это зрелище оказалось лишь номинально показом мод, а на дело было провокацией, поскольку надпись "Жизни белых важны" затмила, по ее мнению, одежду на подиуме.

Автор фото, Dimitrios Kambouris Подпись к фото, Канье Уэст с бывшей женой Ким Кардашьян. После скандала с пресловутой надписью, он набросился на прессу, сказав, почему же СМИ не возмущались, когда бывшая жена не пустила его на день рождения дочери

Антидиффамационная лига, американская еврейская неправительственная правозащитная организация, противостоящая антисемитизму, назвала эту фразу разжиганием ненависти и приписала ее сторонникам превосходства белой расы, которые начали использовать ее в 2015 году в ответ на радикальные акции движения Black Lives Matter.

Эпатаж Уэста не понравился и его коллегам по музыкальному бизнесу, среди которых был и Шон Комбс.

Он опубликовал в "Инстаграме" видео, в котором отметил, что не в восторге от этого слогана. "Все жизни важны, но не играйте с лозунгом Black Lives Matter. Не носите эту футболку. Не покупайте эту футболку. Это не шутка", - сказал он.

На это Уэст опубликовал в той же соцсети ответ, в котором заявил, что ему "не нравится этот разговор".

"Я продаю эти футболки. Никто не может встать между мной и моими деньгами", - сказал рэпер.

Автор фото, Kevin Winter Подпись к фото, Шон Комбс, он же Дидди, на концерте в Лас-Вегасе

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После того как Комбс снова призвал его остановиться, Уэст ответил: "Я использую тебя в качестве примера, чтобы показать евреям, которые приказали тебе со мной связаться, что никто не может ни угрожать мне, ни влиять на меня".

Судя по всему, Уэст намекал на известную антисемитскую конспирологическую теорию, утверждающую, что некая тайная еврейская клика якобы контролирует мировые СМИ, правительства и финансы.

После отключения аккаунта в "Инстаграме", Уэст вернулся в "Твиттер", опубликовав фотографию себя с главой компании Meta, контролирующей "Инстаграм" и "Фейсбук", Марком Цукербергом:

"Посмотри на это, Марк. Как это ты посмел выкинул меня из "Инстаграма?" - написал он.

Затем он опубликовал еще одно сообщение следующего содержания: "Я сейчас спать хочу, но когда проснусь, то перейду в смертельный режим 3 (death con) против ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА (заглавные буквы Уэста). Смешно, потому что я вообще не могу быть антисемитом, потому что темнокожие - это на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной игрались и вообще баните любого, кто против вашей повестки".

С тех пор это сообщение было удалено, а аккаунт Уэста заблокирован.

Автор фото, Allison Dinner Подпись к фото, Распродажа в магазине сети Gap в Лос-Анжелесе. В свое время Уэст разорвал сотрудничество с этой фирмой. Теперь его может ждать та же участь в партнерстве с Adidas

Несколько лет назад у Уэста диагностировали биполярное расстройство, и он публично рассказал о своих проблемах с душевным здоровьем.

Он и ранее вел себя экстравагантно и делал весьма спорные заявления, но эта последняя вспышка грозит нанести ущерб его репутации и как следствие - его деловым интересам.

Компания Adidas, у которой с Уэстом давнее партнерство, заявила, что после Недели моды в Париже и интервью, в котором тот выразил недовольство новыми кроссовками, связанными с его именем, она намерена это сотрудничество пересмотреть.

"После неоднократных попыток урегулировать ситуацию в частном порядке мы приняли решение пересмотреть партнерство", - говорится в заявлении компании.

Футболка была "забавной"

Автор фото, Jonathan Leibson Подпись к фото, Партнерство Уэста и Adidas началось в 2016 году. Если компания действительно расторгнет с ним контракт, он может потерять до полутора миллиардов долларов

На прошлой неделе Уэст дал длинное интервью ведущему телекомпании Fox News Такеру Карлсону, в котором рассказал буквально обо всем: от своих религиозных представлений и отношений с покойным модельером Вирджилом Абло, до отношения к абортам (против) и политических устремлений.

На вопрос о футболке с надписью "Жизни белых важны" он сказал Карлсону, что это было забавно и это, по его словам, совершенно очевидно.

"Ответ на вопрос, почему я написал "Жизни белых важны" на майке, заключается в том, что они действительно важны", - сказал он.

Он также вспомнил разговор со своим отцом по этому поводу.

"Я сказал: думаю, что футболка с такой надписью будет смешной. Мне пришло в голову, что если я ее надену, то это будет забавно. И я спросил: папа, как ты думаешь, это смешно? И он ответил: да, это просто черный мужчина констатирует очевидное".

Когда Карлсон спросил, почему футболка вызвала такую негативную реакцию, Уэст сказал, что это произошло потому, что он вел себя не так, как одобрили бы СМИ.