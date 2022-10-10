Лукашенко пригласил российские войска для создания "региональной группировки". Какими будут их задачи

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министерству обороны страны готовиться к приему российских военных. Он заявил, что Беларусь и Россия создают совместную "региональную группировку войск", но не уточнил, куда именно она будет направлена. В тот же день Польша призвала своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Беларуси.

Лукашенко объяснил необходимость создания новой группировки в числе прочего тем, что с территории Украины, якобы, готовится нанесение ударов по Беларуси. "Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2", - цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.

В начале войны России против Украины Лукашенко также уверял, что Украина готовила нападение, и Москва нанесла превентивный удар. Никаких заслуживающих доверия доказательств белорусский лидер при этом не привел, и его слова "Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение" стали мемом.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства [России и Беларуси] мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь, - заявил Лукашенко в понедельник на совещании с военными и силовиками. - Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства".

Формирование группировки, по словам Лукашенко, уже началось по его распоряжению два дня назад. Ее основу должны составить белорусские войска, но при этом на территории республики будут размещены и российские военные. "Не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - передает БелТА обращение Лукашенко к своему министру обороны.

По его словам, цель группировки исключительно оборонительная, поскольку "у них [россиян] хватает проблем". Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в свою очередь, заявил, что "ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим". "Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет", - заявил Хренин.

Лукашенко также назвал вбросом предположения о возможном участии Беларуси в войне с Украиной на стороне России. "Ситуация вокруг Белоруссии, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно, - сказал он. - Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость".

"О вторжении речь не идет"

Украинские власти считают Беларусь одной из сторон конфликта, поскольку российские войска использовали территорию этой страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Кроме того, российские войска периодически наносят удары по Украине с аэродромов и пусковых установок, расположенных в Беларуси. С самого начала войны многие украинцы опасались, что белорусские войска могут непосредственно вступить в войну на стороне Москвы, однако этого пока не произошло.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путин и Лукашенко на встрече в Сочи, 26 сентября. Лукашенко - один из немногих лидеров, которые по-прежнему готовы встречаться с президентом России

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В ответ на последние заявления Лукашенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в "Твиттере", что "Украина оценивает риски и готова к любым угрозам". "Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ (Республики Беларусь) пока речь не идет", - заявил он.

Вместе с тем, в понедельник министерство внутренних дел Украины сообщило, что заместитель главы ведомства Игорь Бондаренко посетил украинско-белорусскую границу, чтобы "проверить готовность подразделений системы МВД к тому, чтобы дать отпор потенциально возможной агрессии с территории РБ".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую некоторые страны Запада считают избранным президентом страны, написала в "Твиттере": "Украина не представляет угрозы для Беларуси. Это ложь Лукашенко, призванная оправдать причастность к террору против Украины. Он также нарушает нашу национальную безопасность. Я призываю белорусскую армию: не выполняйте преступные приказы, отказывайтесь принимать участие в путинской войне против наших соседей".

Что это за войска?

Глава польского аналитического центра Rochan Конрад Музыка считает, что большую часть новой группировки будут составлять именно белорусские войска.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Белорусские войска в Казахстане

"Некоторые могут этого не знать, но российская часть региональной группировки (существующей с 1998 года), которая состоит из 1-й гвардейской танковой армии, 20-й гвардейской общевойсковой армии и некоторых частей ВДВ, была очень сильно потрепана в Украине, и теперь их боевые возможности, мягко говоря, сомнительны, - пишет эксперт в своем "Твиттере". - Так что новая группировка будет в основном состоять из белорусских частей и российских резервистов. Лукашенко наконец сможет заявить, что возможности белорусских и российских частей равны, и он, вероятно, будет прав".

Как отмечает агентство Рейтер, численность белорусской армии составляет около 60 тыс. человек. Ранее командование страны направило к границе с Украиной несколько тысяч военнослужащих.

По заключению New York Times, создание новой группировки только укрепит мнение украинцев о Беларуси как о стране, принимающей непосредственное участие в агрессии. Газета цитирует независимого белорусского политолога Артема Шрайбмана, по мнению которого Лукашенко будет сопротивляться отправке своих войск в Украину, поскольку "для него это опасно на очень многих уровнях". "Это будет политическая катастрофа", - считает Шрайбман, однако добавляет, что остатки политической независимости белорусского лидера от Москвы "испаряются у нас на глазах".

Белорусский оппозиционер Андрей Санников сказал изданию, что Лукашенко оказался зажатым между двух огней: с одной стороны Москва требует, чтобы он помог ее деморализованным войскам в Украине, с другой - он понимает, что участие в конфликте белорусских соединений будет крайне непопулярным шагом - даже среди его сторонников.

Впрочем, Санников считает, что рано или поздно Лукашенко придется отправить войска в Украину, потому "у него нет выбора". "Он не участвует в принятии решений на этой войне. Все решения принимает Путин и он говорит Лукашенко, что делать", - говорит Санников.

Реакция Польши

На фоне заявлений Лукашенко Польша призвала своих граждан покинуть Беларусь всеми "доступными коммерческими и частными способами".

Как передает корреспондент Би-би-си в Варшаве, польский МИД предупредил, что властям, возможно, придется закрыть границы с Беларусью в случае обострения ситуации. Наш корреспондент напоминает, что Польша является одним из самых преданных сторонников Украины - она предоставляет Киеву вооружения и принимает миллионы украинских беженцев.

Однако отношения между Польшей и Беларусью резко ухудшились еще до российского вторжения в Украину. Лидеры польской общины Беларуси находятся за решеткой, в стране разрушено несколько польских военных кладбищ. Кроме того, в 2021 году Варшава обвинила Минск и Москву в создании небывалого миграционного кризиса на польских границах.

Анализ: почему Лукашенко вынужден демонстрировать солидарность с Путиным?

Как пишет корреспондентка Би-би-си в странах Восточной Европы Сара Рейнсфорд, любимое слово Лукашенко - "стабильность", и он всегда заверял, что никогда не станет привлекать белорусских военных непосредственно к боевым действиям, чтобы не втягиваться в эту войну.

Он отлично знает, что дома этой войны не желают, а сам президент два года назад столкнулся с небывалой волной уличных протестов в связи с его очередным переизбранием: результаты выборов были более чем спорными.

Сотни критиков своего режима Лукашенко отправил за решетку, еще тысячи покинули страну. Он сам удержался у власти во многом благодаря поддержке Владимира Путина. Поэтому сегодняшние разговоры о создании "объединенных сил" с Россией выглядят скорее как жест, нежели переход к прямому участию в войне с Украиной.