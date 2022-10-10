Военные России и США улыбаются и вместе фотографируются в Сирии. Как такое стало возможным

10 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Группа российских и американских солдат

В минувшие выходные американские и российские военнослужащие встретились на северо-востоке Сирии. Несмотря на крайне плохие отношения между двумя странами из-за нападения России на Украину, эта встреча была вполне дружественной: стороны обменялись дружественными рукопожатиями и сфотографировались вместе. Фоторепортаж об этом событии опубликовало агентство Франс пресс.

Автор фото, Alamy

Это, несомненно, было редким проявления дружелюбия между противоборствующими сторонами.

Автор фото, Alamy

Кроме острых разногласий в отношении Украины (США - крупнейший поставщик оружия Киеву), Вашингтон и Москва поддерживают разные стороны в гражданской войне, раздирающей Сирию с 2011 года.

Автор фото, AFP

Но утром 8 октября маршруты патрулей США и России пересеклись на нефтяном месторождении неподалеку от города Аль-Кахтания в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака. Часть этого региона контролирует центральное правительство Сирии (пользующееся поддержкой России), а часть - курдская администрация, которой помогают американские войска.

Автор фото, AFP

Это был далеко не первый раз, когда они пересекались в контролируемом курдами регионе, но вместо того, чтобы просто проехать мимо друг друга, в этот раз колонны остановились - и солдаты обеих сторон принялись мирно разговаривать и позировать для фотографий.

В 2020 году в этом районе произошёл инцидент, после которого США и Россия обвинили друг друга в столкновении российского бронетранспортера и военного автомобиля США, в результате которого несколько американских военных получили травмы. Военнослужащие США были травмированы, когда российский военный патруль врезался в их транспортное средство, сообщили американские власти. В Москве заявили, что американцы попытались заблокировать их патруль.

Автор фото, AFP

По словам корреспондентов, несколько военнослужащих даже обменялись форменными нашивками в качестве сувениров.

Автор фото, AFP

Впрочем, на одном из видео встречи, которое распространяется в российских соцсетях, на прощание российские военные в нецензурной форме (на русском языке) обещают победить американцев.

Автор фото, AFP

США последовательно выступали против режима Башара Асада и впервые разместили войска на северо-востоке Сирии в 2014 году в составе коалиции для борьбы с группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и других странах мира).

Автор фото, AFP

Россия же поддерживала правительство Асада с 2015 года, но не размещала свои силы на северо-востоке страны до 2019 года, когда Турция начала операции против курдского ополчения.

Обе стороны, начиная с 2015 года применяют меры для того, чтобы не допустить прямых столкновений между российскими и американскими войсками. Как отмечает Франс пресс, присутствие российских сил также помогло армии США избежать прямого противостояния с формированиями сирийского режима.

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