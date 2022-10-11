"Российская армия истощена, россияне видят, что Путин ошибся", - оценка британских спецслужб

11 октября 2022, 12:24 GMT Обновлено 3 часа назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Джереми Флеминг возглавил GCHQ в 2017 году, а до этого занимал высокие должности в службе британской контрразведки МИ-5

По мнению британских спецслужб, российское командование понимает, в каком плачевном состоянии находится их военная машина, а россияне начинают осознавать, что решение Владимира Путина о вторжении в Украину было ошибкой. Об этом во вторник в интервью Би-би-си сказал глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг. Центр является одной из спецслужб страны и занимается ведением радиоэлектронной разведки и обеспечением защиты информации органов правительства и армии Британии.

Флеминг также выступил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) с докладом, посвященным вопросам безопасности. Главной темой доклада стала угроза кибербезопасности для Британии и Запада в целом, исходящая от России, но в первую очередь - от Китая.

Ошибки Путина и отчаянное положение российской армии

В преддверии доклада в эфире радиопрограммы Би-би-си Today Джереми Флеминг поделился некоторыми итогами работы своего департамента, связанной с войной в Украине.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, По мнению британских спецслужб, объявленная Путиным частичная мобилизация бойцов без какого-либо военного опыта - признак отчаянного положения российской армии

"Мы считаем, что у России заканчиваются боеприпасы, у нее почти не осталось друзей и, как мы видим, объявление о мобилизации означает, что у нее заканчиваются солдаты. Россия и российское командование озабочены состоянием их военной машины. Они в отчаянии, и это отчаяние наблюдается на многих уровнях российского общества", - сказал он.

Об отчаянном положении в армии говорят объявленная мобилизация необученных бойцов и решение пополнить армейские ряды заключенными, объясняет Флеминг.

Осуществленные в понедельник массированные обстрелы украинских городов свидетельствуют, что некоторый арсенал у России все еще есть, но в целом эта война вымотала российскую армию, ее возможности на пределе, считает глава британской спецслужбы.

Что касается угрозы развертывания Россией ее ядерного арсенала, глава GCHQ надеется, что британские спецслужбы вовремя распознают признаки таких действий.

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"Китай куда опаснее России"

При этом, по мнению Флеминга, угроза, которую представляет британским национальным интересам Россия, серьезна, но имеет сиюминутный характер. Более серьезной проблемой в долгосрочной перспективе глава спецслужбы, занимающейся кибербезопасностью, считает Китай.

Британию беспокоят темпы развития технологий, с помощью которых китайские власти подавляют инакомыслие, ведут слежку за собственными гражданами, а также активно занимаются промышленным шпионажем. По словам Флеминга, угрозу также представляет растущая способность Китая атаковать спутниковые системы и контролировать рынок цифровых валют.

Может настать день, когда технологические успехи Китая помогут Пекину обойти все применяемые Западом виды шифрования, используемые для защиты правительственных и любых других объектов, считает он.

Пока Западу удается поддерживать военное и технологическое превосходство над Пекином, но в будущем это не гарантировано, сказал Флеминг. Поэтому одна из приоритетных задач GCHQ на данный момент - отслеживать ситуацию в этой области.

Кроме того, наблюдая за механизмами введения экономических санкций против России, Китай успешно учится на чужих ошибках и становится все менее уязвимым для подобных мер, если однажды они будут направлены против него - например, в случае нападения на Тайвань.

По словам Флеминга, технологическая мощь Китая, в частности, цифровая валюта его центробанка, может позволить ему избежать любого экономического давления. Сравнивая российскую и китайскую угрозы, глава GCHQ выразился образно: первая влияет на погоду, а вторая - на климат.

Что прозвучало в докладе

Как заявил Джереми Флеминг, по мнению британских спецслужб, Владимир Путин оказался неспособен к адекватной оценке текущей ситуации на войне. "Из-за отсутствия эффективного противодействия внутри его круга все его решения оказались ошибочными. Стремление повышать ставки привело к серьезным стратегическим ошибкам в суждениях", - говорится в докладе главы GCHQ.

Затраты России на войну в Украине с точки зрения людей и техники ошеломляют, но все успехи российских войск на поле боя, достигнутые в первые месяцы войны, сейчас сведены на нет, считают британские спецслужбы. Украина переломила ход войны и противостоит истощенным российским войскам, сказал Флеминг.

Автор фото, Getty Images News Подпись к фото, Украинская армия уже несколько недель проводит успешное контрнаступление по всем направлениям на юге и востоке Украины

То, как сильно Путин ошибся в оценке ситуации, видят и российские граждане, считают в GCHQ.