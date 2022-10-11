Всевидящее око начальства. Можно ли отказаться работать под присмотром видеокамеры?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вам понравится, если во время работы кто-то встанет у вас за спиной и начнет следить за вашими действиями или уставится в ваш компьютер? А если за вами следят с помощью веб-камеры весь рабочий день, причем запрещают ее выключать?

Вот и агенту по телефонным продажам из Голландии такое не понравилось, и он камеру отключил, за что и был уволен.

Он подал на работодателя, американскую компанию Chetu, в суд Нидерландов, и что бы вы думали? Выиграл!

Ему присудили около 75 тыс. евро, причем представители Chetu на слушания в суд даже не явились и никаких объяснительных документов не подавали.

Незаконная слежка или легитимный контроль?

Фигурант дела, которое рассматривалось в суде Нидерландов, работал в компании Chetu с 2019 года.

В августе его попросили принять участие в виртуальном классе Программы корректирующих действий, причем его веб-камера должна была все время быть включена. Как следует из судебных записей, мужчина отказался, заявив, что ему некомфортно, когда за ним 9 часов в день наблюдает камера.

"Это вторжение в мою частную жизнь, которое заставляет меня испытывать дискомфорт, - сказал он. - Поэтому я не включаю камеру. За моей работой и так можно следить в компьютере, поскольку я открыл доступ к своему экрану".

В ответ на эти возражения компания Chetu отметила, что следить за ним с помощью камеры - это то же самое, что наблюдать за ним в офисе, и уволила его за отказ работать и неподчинение ее требованиям.

Но суд с таким подходом не согласился, сославшись на постановление Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что видеонаблюдение за сотрудниками на рабочем месте, будь то скрытое или явное, должно рассматриваться как значительное вторжение в их личную жизнь.

В случае с компанией Chetu, суд счел, что у нее не было достаточных поводов для такого наблюдения, и, соответственно, она нарушила права своего сотрудника.

Опасные тенденции

Автор фото, EPA Подпись к фото, Компания Amazon не стеснялась следить за тем, насколько расторопно работают люди на ее складах

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По данным исследовательской фирмы Gartner, многие компании используют, скажем так, нетрадиционные методы наблюдения за своими работниками, включая проверку электронной почты, отслеживание передвижения людей по офису и мониторинг сайтов, которые они посещают.

Обычно работодатели уверяют, что преследуют совершенно невинные и вполне оправданные цели, однако используемые ими методы можно с легкостью использовать и для обыкновенной слежки.

К примеру, газета Telegraph в 2016 году, после шума, поднятого профсоюзом журналистов, вынуждена была убрать из офисов специальные сенсоры, определяющие, сидит ли кто-то за тем или иным столом. Руководство уверяло, что сенсоры были нужны исключительно для сбережения электроэнергии в офисах, однако журналисты обвинили газету в слежке в стиле "Большого брата".

В 2013 году в ходе расследования Би-би-си выяснилось, что компания Amazon установила на своих складах в Суонзи устройства, отслеживающие, с какой скоростью работники распределяли заказы. Причем журналисту, нанявшемуся на склад под прикрытием, было заявлено, что его ждут взыскания, если он не будет работать достаточно быстро.

А пару лет назад уже банк Barclays подвергся жесткой критике за то, что разработал систему, отслеживающую, сколько времени клерки проводят за рабочим столом. Это было якобы сделано для того, чтобы сотрудники не перерабатывали.

Уже в начале этого года представители профсоюзов Англии и Уэльса предупреждали о том, что во время пандемии технологии наблюдения за работниками, в том числе с привлечением искусственного интеллекта, вышли из-под контроля.

Эти методы включают проверку электронной почты и обмена файлами, веб-камеры на рабочих компьютерах, камеры наблюдения и даже мониторинг времени, которое люди проводят за клавиатурой и на телефонах.