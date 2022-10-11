"Россия заказала 2,4 тыс. "шахедов". Зеленский рассказал G7 об иранских дронах и попросил современные ПВО

11 октября 2022, 15:17 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" провели экстренное заседание в связи с массированными ударами по украинской инфраструктуре и городам страны, которые армия России наносит второй день подряд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что Россия заказала у Ирана тысячи дронов-камикадзе и призвал их как можно быстрее предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны.

"Одних только "шахедов" Россия заказала у Ирана 2400, по данным нашей разведки, - сказал Зеленский. - Поэтому важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны".

По словам Зеленского, Украина особенно заинтересована в получении зенитно-ракетных комплексов среднего и дальнего радиуса действия, что, по его словам, позволит создать эшелонированную систему обороны. "Воздушный щит для Украины - элемент нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанет работать", - сказал он.

Он также обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе правительства Италии Марио Драги с просьбой предоставить зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. "Мы очень ожидаем поставку систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - подчеркнул Зеленский.

Этот ЗРК, пусковая установка которого размещается на грузовике Renault, предназначен для защиты от самолетов противника и баллистических ракет.

Дополнительные системы ПВО Украине обещали передать еще в июле. Тогда Вашингтон обещал поставить новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США разработали совместно с Норвегией, либо его модернизированную версию NASAMS II.

В последние недели Россия массово использует против Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед-136".

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Ими россияне атакуют как военных, так и гражданскую инфраструктуру. В частности, 11 октября с их помощью был нанесен удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Ранее эксперты указывали, что Россия могла получить 300 таких аппаратов.

Кроме того, украинская разведка сообщает, что иранские беспилотники уже завезены россиянами в Беларусь и с этого направления они могут атаковать северные и западные регионы Украины. "В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе "Шахед-136". По состоянию на 10 октября, на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8", - сообщило 11 октября Главное управление разведки украинского минобороны.

Зеленский подчеркнул, что территория Беларуси уже используется для ведения агрессии против Украины. "Сейчас видим еще большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну", - сказал президент.

Поводом, по словам Зеленского, может служить провокация с якобы "атакой Украины против Беларуси", которую, по его словам, Киев никогда не планировал и не собирается. "Мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности", - заявил Зеленский.

В понедельник белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министерству обороны страны готовиться к приему российских военных. Он заявил, что Беларусь и Россия создают совместную "региональную группировку войск", но не уточнил, куда именно она будет направлена. Лукашенко объяснил необходимость создания новой группировки в числе прочего тем, что с территории Украины, якобы, готовится нанесение ударов по Беларуси.

Итоговое заявление G7

Автор фото, Офис президента Украины Подпись к фото, Владимир Зеленский во время заседания "Большой семерки"

По итогам заседания лидеры "Большой семерки" приняли итоговое заявление, в котором снова пообещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В своем заявлении они также:

Предупредили Россию, что применение любого оружия массового поражения повлечет для нее серьезнейшие последствия и осудили "ядерную" риторику российского руководства;

Призвали Беларусь перестать пособничать России в войне;

Еще раз заверили, что не признают попытки аннексии украинской территории;

Осудили удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также прочие шаги Москвы, направленные на эскалацию конфликта.

"Урегулирование должно включать в себя следующие элементы: соблюдение положений Устава ООН о защите территориальной целостности и суверенитета, сохранение способности Украины защищать себя в будущем, обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая поиск возможностей для обеспечения этого за счет средств из России", - говорится в их заявлении.

"Группа семи" считает, что Россию необходимо призвать к ответственности за преступления, совершенные во время войны против Украины.

Что такое "Шахед-136"?

В Украине об этих беспилотниках впервые заговорили 13 сентября, когда в интернете появились сообщения о том, что ВСУ сбили под Купянском ВСУ необычный БПЛА с надписью "Герань-2". По обломкам в нем нашли сходство с иранским дроном-камикадзе "Шахед-136".

Автор фото, Стратком ЗСУ

О том, что Иран поставляет России дроны, говорилось и ранее. За две недели до этого американская пресса со ссылкой на источник в разведке сообщила, что еще 19 августа Иран передал России дроны "Мохаджер-6", "Шахед-129" и "Шахед-191", предназначенные для разведки, целеуказания, дозора и ударов по земле специальными боеприпасами.

"Шахед-136", переименованный россиянами в "Герань-2", - барражирующий боеприпас, отдельный вид летательных аппаратов.

Появившись на фронте, "Шахеды" сразу стали головной болью для ВСУ. В интернете публиковались фотографии разрушенной техники, уничтоженной, как сообщалось, этими БПЛА.