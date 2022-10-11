"Мы серьезные защитники планеты". НАСА сообщает, что зонд "Дарт" смог сбить с курса астероид Диморф

26 минут назад

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Автор фото, NASA/ESA/HUBBLE Подпись к фото, Телескоп Хаббл зафиксировал хвост обломков после столкновения зонда с астероидом

Агентство НАСА подтвердило, что его недавняя попытка сбить с курса небольшой астероид Диморф увенчалась успехом. По словам ученых, орбита космического тела шириной в 160 метров изменилась после того, как в сентябре в него ударил зонд "Дарт".

Целью этой миссии было испытание стратегии борьбы с космическими телами, которые потенциально могут грозить столкновением с Землей.

Удар зонда по астероиду с последующим отклонением его орбиты доказал, что такая стратегия может сработать, если, конечно, зонд будет запущен своевременно, а масса космического тела будет не слишком большой.

Автор фото, NASA/JHU-APL Подпись к фото, Зонд Дарт сделал этот снимок Диморфа за несколько мгновений до столкновения

"Эта миссия продемонстрировала, что НАСА старается подготовиться к любым неожиданностям, которые может подкинуть нам космос, - заявил журналистам представитель НАСА Бил Нельсон. - И мне кажется, мы доказали, что нас можно считать серьезными защитниками нашей планеты".

Эксперимент проводился в 11 млн километров от Земли.

Зонд "Дарт" массой 750 кг врезался в астероид Диморф, который в свою очередь вращается по орбите вокруг более крупного объекта под названием Дидим, и при этом разрушился.