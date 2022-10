Дэмиен Херст начал жечь свои работы на $10 млн. До этого он продал их как NFT

32 минуты назад

Коллекция Херста, которая была частично распродана в виде NFT-токенов, называется The Currency (по-английски это слово обычно переводится как "валюта" или "деньги", но оно также может значить "действенность" или "действительность" чего-либо).

Художник начал продавать коллекцию The Currency в 2021 году, она состоит из 10 тыс. NFT-токенов, которые соответствуют такому же числу оригинальных произведений искусства.

"Похоже, что Дэмиен Херст витает настолько высоко в облаках, что он уже перенесся в какой-то эфемерный мир, где живут только олигархи и бывшие художники-бунтари, работы которых они коллекционируют", - написал обозреватель лондонского журнала Time Out Эдди Франкел.

Кто такой Дэмиен Херст

Еще одно знаменитое произведение - созданный в 2007 году платиновый череп, инкрустированный 8601 бриллиантами - копия черепа человека, умершего в XVIII веке. Оно носит название "For the Love of God" (что можно перевести как "Ради всего святого").