Умерла актриса Анджела Лэнсбери - звезда сериала "Она написала убийство"

9 минут назад

Лэнсбери была больше всего известна как звезда телесериала "Она написала убийство". В нем она сыграла писательницу Джессику Флетчер, которая пишет детективы и помогает полиции находить убийц.

Сериал выходил на американском телеканале Си-би-эс с 1984 по 1996 год, однако не сходит с телеэкранов во всем мире, в том числе в России, и по сей день.