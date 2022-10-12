Байден: Путин - "рациональный игрок", но просчитался перед вторжением в Украину

12 октября 2022, 02:54 GMT Обновлено 45 минут назад

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Автор фото, CNN

Президент США Джо Байден накануне дал эксклюзивное интервью журналисту телекомпании Си-эн-эн Джейку Тапперу. Его полная версия была показана в эфире минувшей ночью. Само по себе это событие довольно примечательное, поскольку американский лидер крайне редко дает интервью.

На прошлой неделе Байден заявил, что риск "ядерного Армагеддона" находится на самом высоком уровне за последние 60 лет, а в интервью сказал, что исходящие от России угрозы применения ядерного оружия могут привести к катастрофическим последствиям.

При этом сам Байден не верит, что российский президент Владимир Путин решится применить ядерное оружие в Украине.

Ниже - основные моменты, которых Байден коснулся в интервью.

О возможности применения ядерного оружия и действиях США

"Я не думаю, что он сделает это. Я думаю, что он безответственно говорит об этом, мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - сказал Байден.

Он отказался сообщить, как будет выглядеть ответ США, если Путин все-таки реализует угрозы. По его словам, Пентагон заблаговременно разработал различные варианты действий на случай подобного сценария.

"Это обсуждалось, но я не собираюсь в это вдаваться. Было бы безответственно с моей стороны говорить о том, что мы будем или не будем делать", - добавил президент.

"Вы просили Пентагон разыграть этот сценарий?" - спросил Таппер.

"Пентагон не нужно просить", - ответил Байден.

Автор фото, Sarah Silbiger/CNN

О просчетах Путина перед вторжением в Украину

Байден сказал в ходе интервью, что считает Владимира Путина рациональным политиком, который серьезно просчитался в ходе вторжения в Украину.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался", - заявил он.

Цели Путина в Украине Байден назвал нелепыми.

"Вы послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после принятия этого решения [о вторжении], он говорил о том, что он должен быть лидером России, который объединит всех русскоговорящих. Я просто считаю это иррациональным", - сказал он.

По мнению Байдена, Путин ошибочно полагал, что украинцы подчинятся российским военным. Это было заблуждением, которое отвергли сами украинцы ожесточенным сопротивлением российской агрессии.

"Я думаю, Джейк, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матушки России в Киеве, и что там его примут. Я думаю, что он просто полностью просчитался", - сказал Байден.

О возможности переговоров с Путиным

Саму возможность поговорить с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в ноябре на Бали Байден не исключил, хотя и оговорился, что сам с ним встречаться не планирует.