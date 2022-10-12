Экс-лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила еще три года тюрьмы. Теперь она должна отсидеть 26 лет

час назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший лидер Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорена еще к трем годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Ранее подконтрольные военным суды страны признали ее виновной еще в нескольких преступлениях, и с учетом последнего приговора ее общий тюремный срок теперь составляет 26 лет.

Аун Сан Су Чжи, которой сейчас 77 лет, была взята под страну в первый же день военного переворота в Мьянме, совершенного в феврале 2021 года. Сейчас она содержится в одиночной камере в столице страны, Нейпьидо.

Военные власти страны обвинили ее по меньшей мере в 18 преступлениях, в числе которых взяточничество, нарушение правил проведения выборов, незаконное владение рациями и нарушение ограничений во время пандемии. В общей сложности они могут обернуться максимальным тюремным сроком почти в 190 лет.

Последний по времени приговор связан с обвинениями Аун Сан Су Чжи в получении взяток от бизнесмена, сообщил агентству Рейтер неназванный источник. В результате она получила два трехлетних тюремных срока, которые будут отбываться параллельно.

Аун Сан Су Чжи считает выдвинутые против нее обвинения абсурдными и отрицает любые правонарушения. Судебные процессы против нее проходят в закрытом режиме. Сторонники бывшего лидера страны настаивают, что хунта заключила ее за решетку, чтобы помешать ей когда-либо снова заниматься политикой или оспаривать власть военных.

Военные Мьянмы пока никак не комментировали ситуацию. Режим утверждает, что суды в стране независимы, и все правовые процедуры полностью соблюдаются.

Военный переворот и поддержка России

Военный переворот в Мьянме произошел через несколько месяцев после того, как убедительную победу на выборах одержала партия Ауе Сан Су Чжи, "Национальная лига за демократию" (NLD).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Суд над Аун Сан Су Чжи, президентом страны и одним из членов партии "Национальная лига за демократию", июнь 2021 года

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Военные утверждали, что результаты были подтасованы, однако независимые наблюдатели подтвердили, что выборы в целом были честными и свободными. После переворота люди вышли на улицы, так что армии пришлось подавлять выступления сторонников демократии, активистов и журналистов.

В общей сложности было арестовано более 14 тыс. человек, в том числе сама Аун Сан Су Чжи и многие члены ее партии, а около двух тысяч человек, по данным правозащитников, погибли.

Россия стала одной из немногих стран мира, поддержавшей военную хунту. Весной 2021 года, в день, когда в Мьянме во время протестов были убиты почти 100 человек, российская делегация во главе с замминистра обороны участвовала в торжествах вместе с местными военными.

А в среду делегация Мьянмы в составе министров энергетики и электроэнергии прибыла в Россию на переговоры о поставках нефтепродуктов.

"Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год. Президент РФ Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты - производить ее в рублях или в юанях", - сказал посол Мьянмы в России Лвин У.

Мьянма, известная также как Бирма, много лет управлялась военными, пока в 2011 году не начались демократические реформы. С 1989-го по 2010 год Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет, отказываясь покинуть страну, хотя военные хунты предлагали ей эмигрировать без права вернуться. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за "выдающийся пример силы бессильного".

В 2015 году, когда в Мьянме были проведены первые за 25 лет свободные конкурентные выборы, Аун Сан Су Чжи одержала на них триумфальную победу и не заняла президентский пост лишь потому, что ее дети имеют иностранное гражданство.

Политические заключенные

По данным Ассоциации помощи политзаключенным Бирмы, лидер страны - одна из 12 623 человек, содержащихся под стражей военными по политическим мотивам.

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Среди заключенных не менее 40 бирманских журналистов. На прошлой неделе Тору Кубота, японский режиссер, был приговорен к семи годам тюремного заключения за нарушение закона об электронных операциях и трем годам за подстрекательство. Комитет по защите журналистов назвал этот приговор "возмутительным" и призвал к его освобождению.

Среди других иностранных граждан, содержащихся под стражей, - австралийский ученый Шон Тернелл, который работал советником Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам. Недавно он был приговорен к трем годам тюремного заключения за нарушение Закона о государственной тайне.