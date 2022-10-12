Из-за забастовки нефтяников во Франции не хватает топлива. Власти грозят вывести людей на работу насильно

2 часа назад

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Автор фото, EPA

Бастующие третью неделю французские нефтяники проголосовали за продолжение забастовки, которая уже привела к нехватке топлива на заправках по всей стране. Власти страны тем временем начали процедуру, по которой некоторых сотрудников можно заставить вернуться на работу под угрозой судебного преследования.

Забастовка привела к остановке шести из семи нефтеперерабатывающих заводов Франции. Длинные очереди на АЗС стали привычным зрелищем.

По сообщениям, почти треть французских автозаправочных станций испытывают нехватку хотя бы одного вида топлива.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Очередь на заправке во Франции

Профсоюзы требуют повышения заработной платы для своих работников. По их мнению, такой шаг должен последовать за огромными прибылями, получаемыми в настоящее время нефтяными компаниями. Они добиваются повышения зарплаты на 10%, в том числе 7% - для покрытия инфляции и еще 3% - чтобы, как они говорят, "поделиться богатством".

В среду правительство Франции заявило, что начало формальный процесс, по которому сотрудников нефтебазы компании Esso в городе Нотр-Дам-де-Гравеншон можно привлечь на работу насильно.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Французские нефтяники бастуют третью неделю подряд

Как работает процедура принудительного привлечения к работе во Франции во время забастовок

Право на забастовку во Франции гарантирует конституция, но в некоторых случаях оно может быть ограничено.

По закону представители государства могут насильно привлечь сотрудников к работе, чтобы "поддерживать общественный порядок, гигиену, спокойствие и безопасность".

Они имеют право вызывать лишь минимально необходимое число сотрудников.

Получивший такое требование сотрудник обязан явиться на рабочее место. В противном случае ему грозит тюремное заключение на срок до полугода и штраф 10 тыс. евро.

Подобные меры применяются во Франции крайне редко.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что, если достичь соглашения между нефтяными компаниями и профсоюзами не удастся, правительство примет меры, чтобы "разблокировать ситуацию".

Леворадикальные профсоюзы видят в этом угрозу своему праву на забастовку. Они ужесточили свою позицию, назвав действия правительства "незаконными" и обвинив его в том, что оно "делает выбор в пользу насилия".

Представитель профсоюза CGT заявил, что он ждет уведомлений правительства о принудительном привлечении к работе - и готов оспаривать их в суде.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал профсоюзы прекратить забастовки, но сказал, что энергетические компании должны прислушаться к "законным требованиям о зарплате работников".

Забастовка вызывает во Франции очень разную реакцию: некоторые пассажиры выражают недовольство нехваткой топлива и напоминают, что автомобили нужны им для работы.

Но есть и немало сочувствующих, особенно в связи с ростом стоимости жизни и стремительным увеличением прибылей некоторых энергетических компаний.

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