Первый космический запуск Skyrora потерпел неудачу: ракета упала у берегов Исландии

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Запуск Skylark L

Первая попытка частной британской ракетной компании Skyrora отправиться в космос закончилась неудачей: вскоре после старта ракета-носитель упала в море.

Запуск состоялся на полуострове Ланганес в Исландии. Компания планировала поднять свой аппарат Skylark L на высоту более 100 км.

Но из-за технических неполадок ракета длиной 11 метров упала обратно в воду всего в полукилометре от стартовой площадки.

Компания Skyrora, базирующаяся в Эдинбурге, собирается в следующем году начать орбитальные запуски с космодрома Саксаворд, строящемся сейчас на Шетландских островах. В них будет использоваться гораздо более крупный аппарат Skyrora XL.

Полет Skylark L в минувшие выходные задумывался как тестовый запуск для проверки систем и процедур.

"Хотя эта попытка запуска прошла не совсем так, как мы ожидали, тем не менее, это была ценная возможность извлечь уроки - и огромная победа для новых отношений между Исландией и Великобританией, а также для европейского космического сектора в целом", - сказал Владимир Левыкин, основатель и генеральный директор Skyrora.

"Основываясь на наших достижениях, мы по-прежнему уверены, что сможем запустить орбитальный аппарат с полностью вертикальным взлетом с территории Великобритании в 2023 году", - считает Левыкин, выпускник Запорожского национального технического университета.

Автор фото, Skyrora Подпись к фото, Skylark L - это суборбитальная ракета

Компания Skyrora собирается выходить в космос поэтапно. До сих пор она запускала лишь небольшие сверхзвуковые аппараты в атмосфере, на высоте менее 30 км.

Миссия Skylark L - это первая попытка подняться выше линии Кармана, международно признанного рубежа, где аэронавтика уступает место астронавтике.

Skylark L - это ракета, работающая на керосине и перекиси водорода. Она предназначена для того, чтобы предоставить находящимся на борту научным приборам несколько минут невесомости для проведения экспериментов.

Ракета не рассчитана на достаточную для выхода на земную орбиту высоту и скорость, поэтому считается суборбитальной.

Однако полезная нагрузка на готовящейся к запуску Skyrora XL уже сопоставима с орбитальными аппаратами. Двигатели для этого 23-метрового аппарата, изготовленные с помощью 3D-печати, проходят стендовые испытания, и компания намерена осуществить первый полет в 2023 году.

К 2030 году фирма планирует осуществить 16 пусков с использованием экологически чистого топлива Ecosene собственной разработки, которое производится из пластиков, не подходящих для переработки. В ходе этих стартов будет опробован и новый буксир для удаления с орбиты космического мусора.

Ранее Skyrora заявила, что по согласованию с Комическим агентством Великобритании будет готова вернуть на Землю первый британский спутник Prospero, который потом поместят в музее.

Еще год назад правительство Британии опубликовало стратегию развития космической промышленности. Цель Соединенного Королевства на ближайшие годы - завоевать лидерство не только в существующих, но и в перспективных космических отраслях. Правительство исходило из того, что космос в будущем станет местом конкуренции между частными компаниями из разных стран.