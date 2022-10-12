Мобилизация в России - "вторая волна" или "донабор"?

2 часа назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

После того как руководители регионов России один за другим отчитались о выполнении на сто процентов планов по мобилизации военнообязанных для участия в боевых действиях в Украине, они стали объявлять о "втором этапе". Губернаторов поправил Кремль. Из объяснений пресс-секретаря президента следует, что мобилизация, которую Владимир Путин назвал частичной, может стать непрерывным процессом.

"Регион приступил ко второму этапу"

Началось все накануне с заявления губернатора Ростовской области Василия Голубева о том, что регион получил "новое мобилизационное задание". Только на прошлой неделе областная администрация отчиталась, что задание о частичной мобилизации, установленное министерством обороны для региона, "выполнено в полном объеме".

Из слов ростовского губернатора следовало, что призывные комиссии уже приступили к исполнению запроса минобороны - то есть снова начали искать подлежащих мобилизации мужчин. Аналогичное заявление во вторник сделало правительство Курской области: "Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу" (цитата по РИА Новости).

В среду третьим регионом, объявившим о продолжении мобилизации, стала Бурятия. Значительная часть погибших в Украине российских военных - жители этой республики.

О выполнении на 100% плана частичной мобилизации в Бурятии отчитались еще 30 сентября. Впрочем, бурятские чиновники и теперь уточнили, что речь идет не о "новой волне".

Зaмecтитeль вoeннoгo кoмиccapa Бypятии Игopь Kибaльник назвал происходящее "донабором". "B Бypятии дoнaбop нeбoльшoй. Пoэтoмy нeт нeoбxoдимocти paзвopaчивaть дoпoлнитeльныe пyнкты cбopa в шкoлax и дpyгиx мecтax, кaк этo былo двe нeдeли нaзaд. Дocтaтoчнo paбoты вoeнкoмaтoв, - сказал он. - Ни o кaкoй cпeшкe, ни o кaкиx нoчныx пoдъeмax peчи нe идeт. Bce идeт плaнoвo, вpeмя пoзвoляeт выпoлнить зaдaниe".

Версию о том, что мобилизация якобы будет проводиться в три этапа - с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября, выдвигал телеканал "Дождь" (включен в реестр СМИ-"иноагентов"), ссылаясь на аудиозапись встречи в военкомате в Омске. Телеканал подчеркивал, что полностью подтвердить подлинность записи невозможно. Его зрители сообщали об аналогичной информации из другого региона - Красноярского края.

"Никаких волн не существует"

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"То, что в других регионах продолжают приходить повестки - это процесс добора, а не вторая волна мобилизации", - заявил ТАСС представитель правительства Забайкальского края Роман Шадрин. При этом, по словам местных чиновников, в регионе сейчас нет и "донабора" мобилизованных - берут якобы только добровольцев.

"У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет, есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать всех единовременно, в один день", - сказал в среду губернатор Рязанской области Павел Малков. Власти этого региона, в отличие от других, не докладывали о выполнении плана мобилизации.

Отчитывались о выполнении плана, по подсчетам СМИ, 39 регионов. Первыми об этом объявили власти Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.

Ростовского губернатора, который первым рассказал о новом мобилизационном задании, уже успел поправить военком области Игорь Егоров. "Я бы хотел также напомнить, что никаких волн мобилизации не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности. Еще раз напоминаю, что численность - 300 тысяч человек", - сказал он.

Эту цифру 21 сентября назвал министр обороны России Сергей Шойгу, после того как президент Владимир Путин объявил о начале мобилизации. Путин назвал мобилизацию частичной, но последующие события показали, что повестки стали приходить всем без разбора - в том числе людям, не подходящим для службы из-за возраста и состояния здоровья. После многочисленных скандалов проблемы вынужден был признать и сам Путин.

4 октября Шойгу говорил, что с 21 сентября в вооруженные силы прибыло "свыше 200 тысяч человек".

Сроки проведения мобилизации в изданном Путиным указе не обозначены. В нем говорится лишь, что сроки призыва определяет минобороны.

"Непрерывный процесс"

Сейчас в Кремле заявляют, что новой волны мобилизации граждан для участия в боевых действиях в Украине нет.

"Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления губернаторов о получении новых мобилизационных заданий.

"Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены, - сказал "Российской газете" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. - Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится.

СМИ ранее сообщали о рейдах как по месту проживания, так и по рабочим местам мужчин призывного города в разных городах России. Сотрудник журнала Forbes рассказывал, что вручить повестку ему пытались в МФЦ, куда он пришел за паспортом.

Издание "Медиазона" (внесено в реестр СМИ-"иноагентов") накануне сообщало, что спустя три недели после начала мобилизации москвичи стали сообщать о появлении полицейских и сотрудников военкоматов в пунктах помощи бездомным, хостелах, где живут трудовые мигранты, и в офисных центрах.