"Очень странное дело". В Индии арестованы три человека по подозрению в ритуальном убийстве

Ашраф Паданна

Корреспондент Би-би-си, штат Керала, Индия

2 часа назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, BBC/Arun Chandra Bose Подпись к фото, Полиция сообщает, что один из подозреваемых в убийстве занимается "оккультными практиками"

Полиция штата Керала на юге Индии арестовала троих человек по подозрению в убийстве для исполнения ритуала человеческого жертвоприношения. Останки женщин обнаружили во вторник.

Жертвами ритуала стали две женщины, 57 и 49 лет. Они были убиты с разницей в несколько месяцев.

Обвиняемые - супружеская пара и их знакомый - "аюрведический целитель" Бхагавал Сингх, его жена Лейла и знакомый этой пары Мохаммад Шафи, практикующий оккультизм. Все они взяты под стражу на три недели.

Как сообщила полиция, они жестоко пытали жертв, прежде чем убить их. После ареста они признались в содеянном.

Внимание: текст статьи содержит описание сцен жестокости.

Как заявил комиссар полиции города Коччи, где находятся под арестом подозреваемые, ритуал они совершали "ради финансовой выгоды", хотя пока это предварительная версия, полиция проводит проверку признательных показаний.

Автор фото, BBC/Arun Chandra Bose Подпись к фото, Обвиняемый в убийствах ради жертвоприношения Мохаммад Шафи, практикующий оккультизм

По версии следствия, обвиняемые обещанием денег заманили жертв, продававших лотерейные билеты в Коччи, обезглавили их, а затем разрубили тела на куски.

Человеческие останки, предположительно принадлежащие женщинам, были эксгумированы во вторник возле дома Сингха в округе Патанамтитта.

Семьи убитых не смогли опознать останки, извлеченные из ямы, поэтому образцы направили на анализ ДНК.

Об исчезновении одной из жертв стало известно в сентябре, когда ее сын заявил в полицию о ее пропаже.

Автор фото, Photo supplied by Arun Chandra Bose Подпись к фото, Полиция предполагает, что Росили была убита в июне

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Полиция проверила звонки на ее мобильный телефон и выяснила, что ей несколько раз звонил некий Шафи, теперь один из обвиняемых.

Полиция проверила и звонки Шафи, который был на связи с Сингхом. Когда полицейские допросили Сингха, тот признался в преступлении.

Дальнейшее расследование показало, что Сингх, его жена и Шафи также в июне убили еще одну женщину.

Керала считается одним из самых прогрессивных штатов Индии.

"Могу сказать вам, что это очень странное дело, - признался журналистам инспектор Пракаш. - Мы сейчас пытаемся выяснить, когда именно произошло каждое убийство и были ли другие жертвы".

Главный министр штата Пинарайи Виджаян заявил, что похищение и убийство людей по подобным суеверным мотивам неслыханно и вообще с трудом представимо в таком штате как Керала.