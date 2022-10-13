"Непреходящее зло": в Манчестере идет суд над медсестрой, обвиняемой в убийстве семи младенцев

31 минуту назад

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Автор фото, SWNS Подпись к фото, Люси Летби, работавшая медсестрой неонатального отделения больницы в Честере, все обвинения отрицает

В Манчестере проходит суд над медсестрой Люси Летби, которую обвиняют в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще десяти в неонатальном отделении больницы города Честера.

Согласно показаниям свидетелей, Летби убила одну недоношенную девочку с четвертой попытки, после чего отправила ее родителям открытку с выражением соболезнования.

32-летняя медсестра отвергает 22 выдвинутых против нее обвинения.

"Непреходящее зло"

Автор фото, Anthony Devlin Подпись к фото, Вывеска Больницы графини Честерской, в которой работала Люси Летби

Обвинитель, королевский адвокат Ник Джонсон, сказал, что она была "непреходящим злом" в неонатальном отделении больницы.

Это была обычная больница общего профиля, которых немало по всей стране. Ее отличие, по словам адвоката, в том, что в ее неонатальном отделении действовал отравитель.

"До января 2015 года статистика смертности младенцев в неонатальном отделении Больницы графини Честерской была сопоставима с другими подобными отделениями, - отметил он. - Однако в течение следующих полутора лет число умерших младенцев резко выросло".

Этот рост заметили консультанты больницы. Кроме того, их стало беспокоить то, что потерявшие сознание дети не реагировали на своевременную реанимацию, но потом некоторые из них неожиданно и полностью поправлялись.

Хотя причин необычных смертей, резких ухудшений и таких же резких выздоровлений, найти так и не удалось, у них был один общий знаменатель: присутствие одной из неонатальных медсестер. Этой медсестрой была Люси Летби.

В результате власти больницы призвали на помощь полицию, которая провела тщательное и кропотливое следствие.

С четвертой попытки

Автор фото, TasfotoNL Подпись к фото, Здание Королевского суда в Манчестере, где проходит суд над Люси Летби

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Выступая в суде, Ник Джонсон отметил, что одно из преступлений, в которых ее обвиняют, убийство недоношенных девочки с четвертой попытки, выделяется даже на фоне других обвинений в этом необычном по своей жестокости деле.

Девочка, которая фигурирует в судебных документах как "Ребенок I", была, хотя и в тяжелом, но стабильном состоянии, но, как сказал Джонсон, в конечном итоге с четвертой попытки Люси Летби все-таки удалось ее убить.

Он сказал, что в первый раз медсестра ввела "Ребенку I" воздух, но сработала сигнализация.

Во время второй попытки другой сотрудник больницы заметил, что она стояла в дверях затемненной палаты, в которой находился инкубатор с девочкой. Летби спокойно сказала, что ребенок почему-то выглядит бледным.

Дежурная медсестра включила свет, увидела, что девочка не дышит, но сумела ее спасти.

После третьей попытки у "Ребенка I" снова обнаружили избыток воздуха в желудке.

Тогда девочку временно перевели в другую больницу, где ее состояние стабилизировалось, а затем отвезли обратно в Честер.

Когда после четвертой попытки сработала медицинская сигнализация, Летби снова оказалась рядом с инкубатором. Утром девочка умерла.

Открытка с соболезнованиями

Автор фото, OLI SCARFF Подпись к фото, Полицейский фургон с Люси Летби прибывает в суд Честера в 2020 году. В ходе следствия, начавшегося в 2017 году, ее арестовывали три раза

Прокурор заявил, что, хотя девочка родилась недоношенной и очень маленькой, она пережила первые два месяца и к тому времени, когда ее перевели под опеку Летби, чувствовала себя хорошо.

Все, что Летби делала, как сказал Джонсон, она делала настойчиво, расчетливо и хладнокровно.

Суд также услышал, как сразу после смерти "Ребенка I" ее родителей отвели в отдельную комнату и спросили, не хочет ли мать выкупать ее в последний раз.

Как раз в тот момент, когда мать это делала, в ванную комнату зашла медсестра Летби. По словам матери, она улыбалась и начала рассказывать о том, как она присутствовала при первом купании ребенка и что девочке это очень понравилось.

Присяжным также сообщили, что позже Летби отправила родителям умершей девочки открытку с соболезнованиями и даже сфотографировала ее, сохранив изображение на своем смартфоне.

Во время допроса в полиции медсестра согласилась с тем, что отправлять подобные открытки родителям не принято, но добавила, что, как правило, сотрудникам больницы не доводится так хорошо узнать родственников пациентов, как она узнала родителей "Ребенка I".

Подозрения врачей

Автор фото, Christopher Furlong Подпись к фото, Здание, в котором работала Летби

На суде был оглашен случай, когда действия Люси Летби вызвали подозрения у врача-педиатра Рави Джараяма.

Доктор Джаярам помогал при родах "Ребенка К", который появился на свет недоношенным, в возрасте 25 недель.

Джонсон сказал присяжным, что этот врач и раньше замечал, что необъяснимые и неожиданные смерти младенцев, или резкие ухудшения их здоровья, часто происходят в присутствии Летби.

Узнав, что как раз эта медсестра находится на дежурстве в той палате, где был "Ребенок К", Джараям поспешил к инкубатору. Он застал ее стоящей над ребенком, причем по монитору было видно, что уровень насыщения кислородом его крови упал опасно низко, где-то до 80% (опасным считается, если уровень кислорода падает ниже 95%).

Теоретически должен был сработать сигнал медицинской тревоги, но его можно и отключить где-то на минуту.

Педиатр увидел, что грудь младенца не вздымается и спросил Летби, что именно произошло. Так ответила, что состояние ребенка "только что началось ухудшаться".

Врач заметил, что дыхательная трубка была смещена. Активно двигающийся ребенок может сместить ее сам, но "Ребенок К" был сильно недоношенным и находился под действием седативных средств.

Тем же утром медсестра Летби снова оказалась у кроватки "Ребенка К" и стала звать на помощь. Она сказала, что пыталась помочь ребенку дышать, но дыхательная трубка почему-то проскользнула слишком глубоко в его горло.

Позднее этого младенца перевели в другую больницу, но его состояние так и не выправилось, и он умер через два дня.

Опасный круг

Подпись к фото, Подозрения врачей в итоге привели к полицейскому к расследованию

Ранее прокурор рассказал суду о покушениях, две ночные смены подряд совершенных на жизнь еще одной недоношенной девочки, которую в суде называют "Ребенком Х".

У девочки были серьезные проблемы со здоровьем, но и на этом фоне ее состояние резко и необъяснимо ухудшалось дважды.

Он сказал, что в первую ночь, когда это произошло, Летби была дежурной медсестрой при этой девочке. После того, как девочка необъяснимо потеряла сознание, ее перевели в другую больницу, где ей стало гораздо лучше.

"Это примечательный факт, - отметил Джонсон, - как только детей увозили из больницы и они выходили из сферы влияния Люси Летби, их состояние внезапно и очень заметно улучшалось".

Он сказал, что через неделю после того, как ребенок потерял сознание, Летби искала в "Фейсбуке" родителей этой девочки и семьи двух других детей, в нападении на которых она обвиняется.

Суд услышал и о еще одном случае, тоже девочке, называемой "Ребенок J". Она тоже родилась недоношенной, но после операции на кишечнике, чувствовала себя хорошо.

Однако в ноябре 2015 года, в ночь, когда Летби была одной из шести дежурных медсестер, у девочки возникли серьезные проблемы с дыханием.

Ее перевели в палату интенсивной терапии, и в 06:56 по Гринвичу у нее случился приступ. В 07:20 Летби влила ребенку какое-то лекарство.

Через несколько минут "Ребенок J" снова потеряла сознание, и врачам пришлось ее реанимировать.

Независимый медицинский эксперт, изучавший дело "Ребенка J", сказал, что ее состояние указывает на обструкцию дыхательных путей, то есть на удушье.

Медсестра Летби снова искала родителей ребенка в "Фейсбуке".

"Сувениры", или просто записи?

Автор фото, Anthony Devlin Подпись к фото, Полиция провела тщательный обыс к доме Летби, в ходе которого были обнаружен ее дневник с записями о том, кому из детей и какое лекарство она вводила

Присяжные также услышали о братьях-близнецах ("Ребенок L" и "Ребенок М"). Летби обвиняется в том, что она пыталась их убить в апреле 2016 года.

К этому времени больница перевела ее только на работу в дневные смены, потому что врачи были обеспокоены связью между ее присутствием, неожиданными смертями и опасными для жизни эпизодами в ночные смены.

Обвинение заявило, что Летби пыталась убить "Ребенка L", добавив инсулин в его питательную смесь, одновременно введя воздух в вену "Ребенка M".

В результате оба мальчика оказались на грани смерти.

Когда два года спустя в доме Люси Летби в Честере был проведен обыск, были обнаружены медицинские записи, в которых подробно описывалось, какое лекарство и кому она вводила.

Сама она категорически отрицает, что эти записи были "сувенирами", а также то, что она сознательно хотела причинить детям вред.