Российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных на войне в Украине

22 минуты назад

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Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS

Правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых человек, отправленных на войну в Украине. Первое официальное заявление о смерти мобилизованных на фронте прозвучало спустя всего три недели после объявления "частичной" мобилизации.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. [...] Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", - говорится в заявлении пресс-службы правительства региона.

Челябинские власти также пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей в дополнение к федеральным выплатам.

С конца сентября стало известно о более чем 10 случаях, когда мобилизованные россияне умирали, не доехав до зоны боевых действий. Первые сообщения о гибели мобилизованных на фронте стали поступать в начале этой недели, однако власти их не комментировали.

В понедельник издание "Вечерний Карпинск" (Свердловская область) сообщило о гибели под Херсоном трех жителей города, мобилизованных в конце сентября.

Издание It's My City писало гибели Евгения Бизяева из Краснотурьинска Свердловской области - мужчину, как сообщалось, мобилизовали 28 сентября.

Правозащитник Павел Чиков вечером в среду сообщил, что в Украине погиб первый мобилизованный в России адвокат - Андрей Никифоров из Петербурга. По его данным, адвокат был мобилизован 25 сентября и погиб под Лисичанском (Луганская область, контролируется на данный момент российскими войсками).

Обстоятельства гибели мобилизованных россиян неизвестны. Министерство обороны России 29 сентября обещало не отправлять неподготовленных солдат на передовую.

Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также то, как это переживают их семьи и друзья.