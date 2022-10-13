Многоэтажка в Белгороде частично разрушена после работы ПВО

2 часа назад

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Автор фото, https://t.me/vvgladkov

Многоэтажный дом поврежден в Белгороде, сообщили в четверг местные власти. Предположительно, на него упал обломок ракеты. Сообщается, что в городе работает ПВО.

Мэр города Антон Иванов заявил, что "неопознанный объект" упал на многоэтажку после работы ПВО.

"Видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент, сведений о пострадавших нет", - заявил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину. "ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.

Украинские власти эти обвинения пока не комментировали, однако в телеграм-канале управления стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ появилось сообщение, больше похожее на издевку. По их версии, многоэтажка в Белгороде пострадала в результате попытки обстрела Харькова российскими военными. "Все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ", - говорится в публикации.

Гладков опубликовал фотографии, на которых были видны последствия инцидента.

Автор фото, t.me/vvgladkov

"Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет", - добавил Гладков. Фото обломка снаряда опубликовал телеграм-канал "База".

Автор фото, t.me/vvgladkov

В начале этой неделе Россия наносила массированные удары крылатыми ракетами и беспилотниками по разным регионам Украины.