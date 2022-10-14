Российские авиакомпании летают в закрытые аэропорты юга. Кого они перевозят?

Мария Киселева

Би-би-си

2 часа назад

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Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Самолеты российских авиакомпаний продолжают летать в закрытые для полетов из-за войны в Украине южные города страны. Региональные СМИ пишут о перевозке самолетами мобилизованных, а эксперты предупреждают, что такие полеты могут быть опасны.

14 октября Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в российские аэропорты юга и центральной России - теперь до 22 октября. Этот запрет действует с начала войны в Украине и регулярно продлевается - связан он, в первую очередь, с безопасностью полетов.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам", - пишет ведомство.

Запрет принес много проблем летом бизнесу южных регионов. Например, в аннексированный Россией Крым нельзя было попасть воздушным путем, что стало ударом для туристической отрасли - она остается источником доходов для многих крымчан.

Однако как минимум с конца сентября самолеты российских гражданских авиакомпаний - наряду с бортами СЛО "Россия" и миноброны - совершают полеты в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону "Платов" и, предположительно, международный аэропорт Симферополя.

Сообщения о таких рейсах начали появляться примерно через неделю после объявленной в России частичной мобилизации.

"Россия закрыла полеты над южными областями и в Крым не случайно, потому что есть определенные требования безопасности к полетам гражданской авиации", - отмечает военный обозреватель Юрий Федоров. Если сравнивать полеты в Ростов-на-Дону и Симферополь, вторые более опасны, добавляет эксперт.

В середине августа сообщалось о взрывах на военном аэродроме "Бельбек", который расположен вблизи Севастополя в аннексированном Крыму. Тогда в одной из версий причиной происшедшего назывался сбитый беспилотник.

Куда летят?

С помощью сервиса Flightradar Би-би-си нашла не менее пяти рейсов, одним из пунктов назначения в которых был закрытый аэропорт Ростова-на-Дону "Платов". Согласно сообщению на сайте, аэропорт "временно не принимает и не выпускает воздушные суда до особого распоряжения".

Тем не менее рейсы туда можно найти в истории перелетов. Так, 30 сентября самолет A320 "Уральских авиалиний" летал из "Платова" в аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) и обратно. 3 октября такой же борт той же компании вылетел из "Платова" в сторону Урала - правда, записанный трек самолета прерывается над Свердловской областью на подлете к столице региона.

То, что во Flightradar не видно полной записи полета самолета, может означать, что экипаж самолета выключал транспондер. Это не значит, что самолет летит без навигации: у экипажа остаются другие приборы, чтобы следить за полетом.

Также в официально закрытый аэропорт летает авиакомпания iFly. Самолет этой чартерной компании 2 октября летал из Волгограда в Ростов-на-Дону, а 10 октября - из Ростова-на-Дону в Читу. Это компания специализируется на рейсах на курортные направления, например, ее самолеты летают в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Можно найти много рейсов, запись трека которых заканчивается над Волгоградской областью - они могли направляться в Ростов-на-Дону, однако доказать это сложно. В частности, такие рейсы есть у "Аэрофлота".

Трек нескольких рейсов авиакомпании "Ямал", которые выполнялись на самолете Sukhoi Superjet в конце сентября и начале октября, заканчивались над Черным морем южнее Керчи на линии между Туапсе и Ялтой.

SOTA писала о том, что "Ямал" могла выполнять рейсы в Симферополь в аннексированном Крыму.

В Росавиации, аэропорту "Платов", авиакомпаниях "Аэрофлот", "Ямал" и iFly не ответили на запрос Би-би-си, в "Уральских авиалиниях" отказались от комментариев.

Кого и куда везут самолеты?

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Первыми на эти полеты обратили внимание авиационные телеграм-каналы и региональные СМИ. Так, о рейсах "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону писали E1 и Ura.ru.

Екатеринбургские СМИ предположили, что на них могут перевозить мобилизованных. По данным источников E1, для вывоза мобилизованных из "Кольцово" используют как военные, так и гражданские самолеты.

Косвенно это доказывают снимки со страницы во "Вконтакте" одного из мобилизованных из Каменск-Уральского (по данным E1, его зовут Иван Птицын).

28 сентября он разместил фотографии с другими мобилизованными, сделанные в самолете. На снимках виден интерьер, схожий с салоном самолетов "Уральских авиалиний". Через шесть дней он написал, что находится на "бывшей территории Украины". Би-би-си попыталась связаться с мужчиной, но он не вышел на связь.

На одном из видео с конфликтом между мобилизованными также виден интерьер самолета - в этом случае авиакомпании "Якутия". Найти рейсы этой авиакомпании в закрытые аэропорты Би-би-си не удалось. Несколько рейсов практически не видны в сервисах слежения - кроме небольшого участка "трека".

Такие полеты - обычная практика, отмечает Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера (США) .

"Вам надо быстро перебросить пару десятков тысяч человек на фронт. Собственных самолетов для этого не хватает, естественно. Поездом бывает долго, да и из поезда разбежаться могут люди", - говорит эксперт.

Почему Ростов?

В Ростовской области есть несколько военных учебных центров, где могут тренировать мобилизованных, а также учебные центры, которые используются так называемой ЧВК "Вагнер", говорит военный обозреватель Юрий Федоров.

В частности, в Ростовской области проходили подготовку мобилизованные из Якутии - об этом сообщал телеграм-канал "Якутия. Оперштаб" со ссылкой на члена региональной Общественной палаты.

Кроме того, аэропорт Ростова-на-Дону может быть точкой заброски в Луганскую область - о том, что туда прибывают мобилизованные, официально сообщало российское минобороны.

Как отмечает Юрий Федоров, такие самолеты могут перевозить как мобилизованных, так и военные грузы.

Из Ростова-на-Дону через пробитый коридор Донецк-Мелитополь и далее на Новую Каховку, в частности, снабжается российская военная группировка в Крыму и на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины. Еще один из путей - воздушные перевозки, в основном через аэропорт Симферополя и аэродром Бельбек.

Даже если это грузовые рейсы, то самолетами с высокой вероятностью управляют гражданские пилоты. Прямых доказательств этому нет. Но военные летчики не могут быть за штурвалом гражданских самолетов (таких, как Airbus 320) - у них нет необходимых допусков и навыков, поясняет командир Airbus 320 Андрей Литвинов. В авиационных телеграм-каналах публиковали скриншоты, согласно которым один из таких рейсов выполнял экипаж авиакомпании.

Законны ли эти полеты?

Самолеты, которые летают в такие закрытые для полетов зоны, скорее всего, перевозят мобилизованных граждан или летают для нужд силовых структур, считает юрист, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

Аэродромы закрывают в тех случаях, когда есть риск плохих погодных условий - либо происшествий. В таких ситуациях гражданские перевозчики не могут совершать туда регулярные рейсы, там не могут садиться обычные чартерные рейсы - например, бизнес-авиации.

Однако условия для использования аэродромов и самолетов для нужд армии создает закон о мобилизации - там есть статья 13 о "военно-транспортной обязанности". Она предполагает, что аэропорты, порты, автозаправочные станции и другие организации (например, авиакомпании) должны обеспечивать транспортом вооруженные силы, а также другие воинские формирования. Эта же статья предполагает, что государство возмещает убытки за использование транспорта.

Особые полномочия по пользованию транспортом по закону имеют также ФСБ и иные органы.

Для подобных рейсов - которые все равно по сути являются чартерами - нужны отдельные согласования Росавиации, органов управления полетами и иных органов РФ, отмечает юрист.

Юрий Федоров не уверен, насколько легитимны такие полеты. Но они, по его мнению, могли стать существующей практикой.