Российские авиакомпании летают в закрытые аэропорты юга. Кого они перевозят?
- Мария Киселева
- Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Самолеты российских авиакомпаний продолжают летать в закрытые для полетов из-за войны в Украине южные города страны. Региональные СМИ пишут о перевозке самолетами мобилизованных, а эксперты предупреждают, что такие полеты могут быть опасны.
14 октября Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в российские аэропорты юга и центральной России - теперь до 22 октября. Этот запрет действует с начала войны в Украине и регулярно продлевается - связан он, в первую очередь, с безопасностью полетов.
"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам", - пишет ведомство.
Запрет принес много проблем летом бизнесу южных регионов. Например, в аннексированный Россией Крым нельзя было попасть воздушным путем, что стало ударом для туристической отрасли - она остается источником доходов для многих крымчан.
Однако как минимум с конца сентября самолеты российских гражданских авиакомпаний - наряду с бортами СЛО "Россия" и миноброны - совершают полеты в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону "Платов" и, предположительно, международный аэропорт Симферополя.
Сообщения о таких рейсах начали появляться примерно через неделю после объявленной в России частичной мобилизации.
"Россия закрыла полеты над южными областями и в Крым не случайно, потому что есть определенные требования безопасности к полетам гражданской авиации", - отмечает военный обозреватель Юрий Федоров. Если сравнивать полеты в Ростов-на-Дону и Симферополь, вторые более опасны, добавляет эксперт.
В середине августа сообщалось о взрывах на военном аэродроме "Бельбек", который расположен вблизи Севастополя в аннексированном Крыму. Тогда в одной из версий причиной происшедшего назывался сбитый беспилотник.
Куда летят?
С помощью сервиса Flightradar Би-би-си нашла не менее пяти рейсов, одним из пунктов назначения в которых был закрытый аэропорт Ростова-на-Дону "Платов". Согласно сообщению на сайте, аэропорт "временно не принимает и не выпускает воздушные суда до особого распоряжения".
Тем не менее рейсы туда можно найти в истории перелетов. Так, 30 сентября самолет A320 "Уральских авиалиний" летал из "Платова" в аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) и обратно. 3 октября такой же борт той же компании вылетел из "Платова" в сторону Урала - правда, записанный трек самолета прерывается над Свердловской областью на подлете к столице региона.
То, что во Flightradar не видно полной записи полета самолета, может означать, что экипаж самолета выключал транспондер. Это не значит, что самолет летит без навигации: у экипажа остаются другие приборы, чтобы следить за полетом.
Также в официально закрытый аэропорт летает авиакомпания iFly. Самолет этой чартерной компании 2 октября летал из Волгограда в Ростов-на-Дону, а 10 октября - из Ростова-на-Дону в Читу. Это компания специализируется на рейсах на курортные направления, например, ее самолеты летают в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Можно найти много рейсов, запись трека которых заканчивается над Волгоградской областью - они могли направляться в Ростов-на-Дону, однако доказать это сложно. В частности, такие рейсы есть у "Аэрофлота".
Трек нескольких рейсов авиакомпании "Ямал", которые выполнялись на самолете Sukhoi Superjet в конце сентября и начале октября, заканчивались над Черным морем южнее Керчи на линии между Туапсе и Ялтой.
SOTA писала о том, что "Ямал" могла выполнять рейсы в Симферополь в аннексированном Крыму.
В Росавиации, аэропорту "Платов", авиакомпаниях "Аэрофлот", "Ямал" и iFly не ответили на запрос Би-би-си, в "Уральских авиалиниях" отказались от комментариев.
Кого и куда везут самолеты?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Первыми на эти полеты обратили внимание авиационные телеграм-каналы и региональные СМИ. Так, о рейсах "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону писали E1 и Ura.ru.
Екатеринбургские СМИ предположили, что на них могут перевозить мобилизованных. По данным источников E1, для вывоза мобилизованных из "Кольцово" используют как военные, так и гражданские самолеты.
Косвенно это доказывают снимки со страницы во "Вконтакте" одного из мобилизованных из Каменск-Уральского (по данным E1, его зовут Иван Птицын).
28 сентября он разместил фотографии с другими мобилизованными, сделанные в самолете. На снимках виден интерьер, схожий с салоном самолетов "Уральских авиалиний". Через шесть дней он написал, что находится на "бывшей территории Украины". Би-би-си попыталась связаться с мужчиной, но он не вышел на связь.
На одном из видео с конфликтом между мобилизованными также виден интерьер самолета - в этом случае авиакомпании "Якутия". Найти рейсы этой авиакомпании в закрытые аэропорты Би-би-си не удалось. Несколько рейсов практически не видны в сервисах слежения - кроме небольшого участка "трека".
Такие полеты - обычная практика, отмечает Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера (США) .
"Вам надо быстро перебросить пару десятков тысяч человек на фронт. Собственных самолетов для этого не хватает, естественно. Поездом бывает долго, да и из поезда разбежаться могут люди", - говорит эксперт.
Почему Ростов?
В Ростовской области есть несколько военных учебных центров, где могут тренировать мобилизованных, а также учебные центры, которые используются так называемой ЧВК "Вагнер", говорит военный обозреватель Юрий Федоров.
В частности, в Ростовской области проходили подготовку мобилизованные из Якутии - об этом сообщал телеграм-канал "Якутия. Оперштаб" со ссылкой на члена региональной Общественной палаты.
Кроме того, аэропорт Ростова-на-Дону может быть точкой заброски в Луганскую область - о том, что туда прибывают мобилизованные, официально сообщало российское минобороны.
Как отмечает Юрий Федоров, такие самолеты могут перевозить как мобилизованных, так и военные грузы.
Из Ростова-на-Дону через пробитый коридор Донецк-Мелитополь и далее на Новую Каховку, в частности, снабжается российская военная группировка в Крыму и на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины. Еще один из путей - воздушные перевозки, в основном через аэропорт Симферополя и аэродром Бельбек.
Даже если это грузовые рейсы, то самолетами с высокой вероятностью управляют гражданские пилоты. Прямых доказательств этому нет. Но военные летчики не могут быть за штурвалом гражданских самолетов (таких, как Airbus 320) - у них нет необходимых допусков и навыков, поясняет командир Airbus 320 Андрей Литвинов. В авиационных телеграм-каналах публиковали скриншоты, согласно которым один из таких рейсов выполнял экипаж авиакомпании.
Законны ли эти полеты?
Самолеты, которые летают в такие закрытые для полетов зоны, скорее всего, перевозят мобилизованных граждан или летают для нужд силовых структур, считает юрист, попросивший об анонимности из соображений безопасности.
Аэродромы закрывают в тех случаях, когда есть риск плохих погодных условий - либо происшествий. В таких ситуациях гражданские перевозчики не могут совершать туда регулярные рейсы, там не могут садиться обычные чартерные рейсы - например, бизнес-авиации.
Однако условия для использования аэродромов и самолетов для нужд армии создает закон о мобилизации - там есть статья 13 о "военно-транспортной обязанности". Она предполагает, что аэропорты, порты, автозаправочные станции и другие организации (например, авиакомпании) должны обеспечивать транспортом вооруженные силы, а также другие воинские формирования. Эта же статья предполагает, что государство возмещает убытки за использование транспорта.
Особые полномочия по пользованию транспортом по закону имеют также ФСБ и иные органы.
Для подобных рейсов - которые все равно по сути являются чартерами - нужны отдельные согласования Росавиации, органов управления полетами и иных органов РФ, отмечает юрист.
Юрий Федоров не уверен, насколько легитимны такие полеты. Но они, по его мнению, могли стать существующей практикой.
Некоторые самолеты, которые осуществляют эти перевозки, по международному праву принадлежат иностранным лизингодателям. Так, по данным сайта Airfleets.net, несколько машин, которые летали в Ростов-на-Дону, до весны этого года находились в лизинге и числились в бермудском и ирландском реестрах, а потом получили российские бортовые номера - фактически российские авиакомпании после начала войны не вернули их владельцам.