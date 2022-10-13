$965 млн за фейковую теорию заговора: второй приговор американскому конспирологу Алексу Джонсу

Гарет Эванс

Корреспондент Би-би-си, Вашингтон

2 часа назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Теперь Алекс Джонс признает, что трагедия в школе Сэнди Хук была "на 100% реальной"

Известный американский радиоведущий, блогер и владелец ультраправого сайта Infowars Алекс Джонс должен выплатить 965 млн долларов семьям детей, погибших в результате стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году в качестве компенсации за моральный, психологический и прочий ущерб. Джонс уверял, что весь этот трагический инцидент был не более чем постановкой.

В суд Коннектикута обратились семьи восьми жертв и агент ФБР, который одним из первых сотрудников спецслужб вошел в класс с убитыми детьми. Они утверждают, что дезинформация, которую распространял блогер и радиоведущий, привела к преследованию и угрозам убийством со стороны его последователей.

Трагедия в начальной школе Сэнди-Хук случилась в 2012 году, тогда были убиты 20 детей и шестеро взрослых. После этого Джонс стал распространять на своих платформах ложь о том, что всё это было инсценировано, что действующие лица были актерами, а за постановкой якобы стояли власти США, мечтающие лишить американцев права на оружие.

Он утверждал, что никто не погиб, а некоторых из этих людей на самом деле никогда не существовало.

Алекс Джонс широко известен в США своими конспирологическими теориями. Известен Джонс и некоторым россиянам: он поклонник философа Александра Дугина и частый гость телеканала "Царьград".

В августе Джонс проиграл суд в Техасе семье одного из погибших детей. Родители шестилетнего Джесси Льюиса обвинили Джонса в том, что после его публикаций их начали жестоко травить его подписчики.

Джонс признал, что нападение было "на 100% реальным", однако заявил, что не может отвечать за действия своих подписчиков. Суд приговорил его к выплате почти $50 млн в качестве компенсации семье, в том числе за оплату услуг частной охраны, которую семье пришлось нанять из-за заявлений Джонса.

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Нынешний процесс в Коннектикуте шел три недели. Наблюдатели отмечают, что родители погибших детей не скрывали своих эмоций.

Некоторые из них рассказали, что в интернете на них обрушился поток ненависти, другие - что им неоднократно приходилось переезжать из дома для собственной безопасности. Отец одного из детей Марк Барден, рассказал, что слышал, как люди оскверняли могилу его сына Дэниела, "мочась на нее и угрожая ее раскопать".

Присяжные также заслушали доказательства того, что Джонс и его компания Free Speech Systems заработали миллионы долларов, продавая пищевые добавки, снаряжение для выживания и другие товары из каталога Infowars.

В день оглашения вердикта в среду Джонс вышел в прямой эфир, показывая как он наблюдает за судом и насмехается над разбирательством. Он назвал разбирательство показательным процессом, проводимым "судьей-тираном", и настаивал на том, что не виноват в действиях своих последователей и сторонников.

Еще в августе он заявил на суде: "Я уже сотни раз извинялся и больше не извиняюсь".

Он также призвал своих последователей сделать срочные пожертвования и пообещал, что средства не пойдут на его судебные издержки.

"Деньги не пойдут этим людям, они пойдут на борьбу с мошенничеством и на стабилизацию компании", - сказал Алекс Джонс.

Его адвокат Норм Паттис сообщил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

Очень важный прецедент

Марианна Спринг, корреспондент отдела Би-би-си по борьбе с дезинформацией

Это дело знаменует момент расплаты за вредоносные, опасные конспирологические теории. Ни Джонса, ни любого другого распространителя подобных теорий никогда раньше не заставляли возместить ущерб в таком масштабе, и это создает очень важный прецедент.

Вопрос, который все задают сейчас: положит ли это конец распространению такого рода теорий заговора и вреду, который они могут причинить? Это, безусловно, то, на что надеются родители жертв трагедии в Сэнди Хук.

Бывший инсайдер Infowars сказал мне, что, по его мнению, это судебное решение может стать началом конца для Джонса и поможет пресечь распространение его теорий.

После пандемии выросло количество людей, уязвимых для внушения со стороны таких конспирологов. И Джонс уже пытается заявить, что этот вердикт является новым доказательством того, что ему пытаются помешать говорить правду. Семьи погибших, которые были на суде, знают, что это далеко не так.

Этот ящик Пандоры давно раскрыт нараспашку и закрыть его трудно. Но по крайней мере это судебное дело показывает, что ситуация начинает меняться. Люди осознают опасность, которую может представлять онлайн-дезинформация, так же как и то, что простое ее игнорирование приводит к страданиям ее жертв. И эти жертвы обращаются за справедливостью в суды, а не к руководству соцсетей и не к политическим деятелям.

Истцы по делу против Джонса в Коннектикуте потребовали $150 млн за преследования и эмоциональные потрясения, вызванные дезинформацией Джонса.

Их адвокат заявил, что семьи должны получить не менее 550 млн долларов - по доллару за каждый просмотр видео Джонса (его ролики про трагедию в Сэнди Хук с 2012 по 2018 год просмотрены около 550 млн раз).

В конечном итоге присяжные присудили 15 отдельных выплат в размере от $28 млн до $120 млн на общую сумму $965 млн. Возможно, Джонсу также придется отдельно выплатить штрафы.

Однако неясно, сколько на самом деле получат семьи, поскольку Джонс заявил в среду, что таких денег у него нет.

Он и его компания подали заявление о защите от банкротства в Техасе, где эксперт суда оценил компанию примерно в $270 млн. Джонс эту оценку оспаривает.

При этом Джон не скрывает, что человек он не бедный: на суд в Коннектикуте Джонс и его сопровождение прилетели на частном самолете. По данным New York Times, они остановились на арендованной вилле с бассейном и теннисным кортом.