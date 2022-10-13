"Начало плохого поворота событий". Как медикам в Петербурге запретили уезжать из страны

51 минуту назад

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Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Власти Петербурга запретили медикам подведомственных городу больниц ездить в заграничные командировки - хотя таких командировок у них и не было. Путешествовать по личным делам петербургским врачам с начала войны разрешено только в страны СНГ, но проконтролировать такие поездки начальство не может. Более серьезные проблемы медикам во время мобилизации создает наличие военного билета - в аэропорту Пулково пограничники не дают улететь из России женщинам с медицинским образованием, даже если по специальности они никогда не работали.

Медики в Петербурге обсуждают письмо председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца о почти полном запрете поездок за границу. Больницы получили его 10 октября (копии нескольких писем с отметками о получении есть у Би-би-си).

На экземпляре Александровской больницы стоит резолюция: "Информировать сотрудников". На экземпляре другой больницы написано просто: "Всем!"

Подпись к фото, Письмо председателя городского комитета по здравоохранению

Запрет касается сотрудников 110 организаций, которые подчиняются городским властям. Это 30 больниц, 17 диспансеров, семь роддомов, шесть поликлиник, два хосписа, девять санаториев, три станции (скорой помощи, переливания крови и дезинфекции), 21 медцентр, два бюро (патологоанатомическое и судмедэкспертизы), шесть колледжей, два техникума, а также учреждения, занимающиеся закупками и медтранспортом.

Глава комитета по здравоохранению предписывает работающим там людям отказаться от служебных командировок за границу - они допускаются "в исключительных случаях и только по распоряжению" губернатора Александра Беглова. Кроме того, "сохраняется требование" не ездить по личным делам никуда, кроме стран СНГ.

Кем, когда и почему это требование было установлено, в письме не указано. Собеседник Би-би-си в администрации одной из городских больниц рассказал, что похожее письмо о частных поездках сотрудники уже получали в феврале сразу после вторжения России в Украину.

"У нас никогда и не было командировок за рубеж. Насчет частных поездок все ознакомлены. Но мы со своей стороны место нахождения сотрудника во время его отпуска не контролировали и не можем контролировать", - пояснил он.

В комитете здравоохранения сказали "Фонтанке" (издание первым рассказало о письме), что "требования" воздерживаться от частных поездок за границу носят всего лишь рекомендательный характер. По сути, они расширяют ранее обнародованные рекомендации МИД России гражданам - не ездить в Эстонию и Великобританию.

То, что документ петербургского комитета юридической силы не имеет, подтверждает отсутствие его регистрации - оно выпущено на официальном бланке, но без "исходящего" номера и даты, как требуют правила.

А как в других ведомствах и регионах?

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Районные поликлиники и больницы напрямую комитету здравоохранения не подведомственны, на федеральные и частные медицинские учреждения его требования не распространяются.

Например, гендиректор и главврач петербургской частной скорой помощи Coris Лев Авербах говорит, что его сотрудники четыре дня назад ездили в командировку за границу, доставляли на медицинском автомобиле пациента в зарубежную клинику. "Куда люди ездят в отпуск, мы вообще не контролируем", - сказал он.

Авербах отмечает, что приказать сотрудникам государственных больниц не ездить за границу чиновники не вправе, но считает эти запреты "началом плохого поворота событий".

"А дальше, что еще от врачей потребовать? Заставить их работать 24 часа, 30 суток подряд? Сдавать кровь каждый день по 400 мл? Отдать жен в пользование героям-фронтовикам? Принести ключи от квартиры для размещения там раненых, все равно жен там уже не будет… а дети прекрасно и в детдомах поживут", - прокомментировал он эту новость в соцсетях.

Сотрудникам подведомственной министерству обороны Военно-медицинской академии (ВМА) в Петербурге давно уже не разрешают ездить за границу, рассказал Би-би-си один из петербургских врачей - у его коллеги из ВМА во время войны сорвалась запланированная ими совместно поездка в отпуск.

Врач в Мурманске при этом сказал Би-би-си, что ни устных, ни письменных рекомендаций не выезжать из России медикам в их регионе не поступало. "У нас такого еще нет", - подтвердил Би-би-си и врач из Ростова-на-Дону, отметив, что "половина врачей и так свалила, [после того] как объявили мобилизацию".

Как медикам не дали улететь из России в Пулково

Военнообязанных женщин с медицинским образованием как минимум с начала этой недели не выпускают на зарубежные рейсы из аэропорта Пулково - просто потому, что они числятся в запасе.

11 октября телеграм-канал "Осторожно, новости" писал, что улететь в отпуск за границу с детьми не смогла врач-стоматолог из Петербурга. Сотрудник пограничного контроля КПП "Пулково" выдал ей уведомление о том, что право на выезд ограничено по инициативе военкомата на основании федерального закона "О мобилизации".

В распоряжении Би-би-си оказалось еще одно аналогичное уведомление. Его получила 12 октября Елена (имя изменено), которой так же не удалось вылететь за границу в отпуск с семьей.

Как рассказала Би-би-си ее однокурсница по петербургскому медицинскому вузу Ольга (имя изменено), во время учебы у них была военная кафедра, у Елены есть военный билет, но после вуза она не работала врачом или по иной медицинской специальности. В Пулково ее данные около 40 минут проверяли, после чего запретили вылет.

Номера уведомлений, выданных двум женщинам, показывают, что пограничники могли снимать за день около сотни пассажиров, а в целом в связи с мобилизацией могли снять с рейсов уже более 700 человек.

Подпись к фото, Такие уведомления можно получить в аэропорту Петербурга

Как мобилизуют петербургских медиков

Военкоматы стали присылать повестки в петербургские больницы еще до начала мобилизации.

В одну из крупных больниц прислали 10 повесток с формулировкой "для сверки документов", рассказал собеседник Би-би-си. По словам источника, их прислали двум-трем врачам и техническому персоналу, в том числе айтишникам и курьеру.

Семерым сотрудникам работодатель повестки вручил, трех человек вызвать для вручения не удалось - кого-то не нашли, кто-то был болен. Сколько сотрудников больницы получили повестки по домашнему адресу, администрации не известно.

Все, кто получил в этой больнице повестки, явились в военкомат в первый день мобилизации - там у них забрали военные билеты. В больнице говорят, что двоих или троих из этого списка призвали, но числятся они пока на "сборах".

Двум айтишникам, без которых больница не может работать с программным обеспечением, удалось получить отсрочку - в военкомате сначала пообещали рассмотреть заявление об их брони, мол "если обойдемся, то оставим", и в итоге отпустили.

В других гражданских больницах тоже мобилизовали по два-три человека, рассказывают петербургские медики.

"Забрали двух водителей и фельдшера - и еще хотят забрать", - рассказал Авербах из Coris. По его словам, более существенные потери персонала связаны с тем, что люди "разбегаются".

"Пока мы справляемся, но еще чуть-чуть, и будет критично", - ответил Авербах на вопрос, как это отражается на работе скорой помощи. В компании, уточнил он, из 80 основных сотрудников около 30 человек находятся в запасе и подлежат мобилизации, пятеро из-за этого уже уволились. Половина тех, кого могут призвать, - водители скорой помощи с опытом и спецподготовкой, заменить их будет сложно, а врачей еще сложнее, признает Авербах.