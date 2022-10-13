Россия занялась организацией выезда жителей оккупированной Херсонской области
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Правительство России запускает программу вывоза части жителей Херсонской области Украины, аннексированной в начале октября, после обращений оккупационных властей и сообщений о продолжающемся контрнаступлении украинской армии.
О решении правительства сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. В нем идет речь об "организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны". Хуснуллин пообещал "обеспечить всех бесплатным проживанием", а тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечить жильем.
Частично оккупированные Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины были аннексированы Россией в начале октября. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры об их присоединении, а затем российский парламент принял конституционные законы о включении их в состав страны.
Вооруженные силы Украины в начале сентября начали стремительное контрнаступление в Харьковской области, которая также была частично оккупирована Россией. Следующей целью украинские власти называли деоккупацию Херсонской области и других захваченных регионов.
С августа в Херсонской области украинская сторона, по ее собственной оценке, отвоевала более 1 170 квадратных километров. В четверг в утреннем обзоре военной ситуации британская разведка утверждала, что украинские войска уверенно продвигаются к Херсону. Отступив примерно на 20 км в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Мыловое, говорилось в сводке.
На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западе, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, сообщает британская военная разведка. По ее данным, большая часть российских войск на этом участке - это неукомплектованные подразделения ВДВ.
Минобороны России иначе оценило ситуацию на этом участке фронта, но фактически подтвердило, что возможное дальнейшее контрнаступление украинских войск сдерживают десантники.
Военнослужащие ВСУ на танках и БМП "атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны", говорилось в утренней сводке российского минобороны. В ведомстве утверждают, что подразделения ВДВ, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами, "открыли огонь по атакующей бронетехнике", заранее имея разведданные, полученные с беспилотников.
"Атака противника была сорвана", - заявили в министерстве обороны России, оценив потери украинской стороны в четыре танка, пять БМП и 20 человек.
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Оптимистическому тону российских военных не соответствовало заявление главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который утром в четверг выступил с видеообращением к руководству России. Он попросил помочь организовать выезд жителей.
Сальдо сказал, что оккупационная администрация и сама решила организовать выезд херсонских семей в Россию для отдыха и учебы. Однако лучше, следовало из его слов, уезжать всем. Главная причина - непрекращающиеся ракетные обстрелы.
"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", - сказал он.
Заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов после этого заявил в своем телеграм-канале, что "никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может". Обращение к руководству Российской Федерации он попросил не считать призывом к вывозу всех жителей региона. Свой пост Стремоусов сопроводил хэштэгами #Путин и #Сталин.
Оперативное командование "Юг" заявило в четверг об освобождении еще пяти населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля. По оценкам западных военных, Украина может вернуть контроль над западным берегом Днепра в Херсонской области уже на следующей неделе, пишет Financial Times. Херсон - на западном берегу.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук еще летом советовала жителям покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося контрнаступления.
В начале этой недели Россия наносила массированные ракетные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, в котором российские ФСБ и СКР обвиняют украинскую военную разведку. Киев отказывается по существу комментировать эти обвинения. Западные страны в ответ на ракетные удары России наращивают темпы поставок Украине систем ПВО и другой военной помощи.
Обращение Сальдо к российскому руководству прозвучало на следующий день после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую аннексию Россией оккупированных ей областей Украины. За резолюцию проголосовали 143 страны, 35 воздержались. Против резолюции проголосовали всего лишь пять стран - Россия, Сирия, Никарагуа, Беларусь и КНДР.
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