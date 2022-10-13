Россия занялась организацией выезда жителей оккупированной Херсонской области

час назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Правительство России запускает программу вывоза части жителей Херсонской области Украины, аннексированной в начале октября, после обращений оккупационных властей и сообщений о продолжающемся контрнаступлении украинской армии.

О решении правительства сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. В нем идет речь об "организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны". Хуснуллин пообещал "обеспечить всех бесплатным проживанием", а тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечить жильем.

Частично оккупированные Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины были аннексированы Россией в начале октября. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры об их присоединении, а затем российский парламент принял конституционные законы о включении их в состав страны.

Вооруженные силы Украины в начале сентября начали стремительное контрнаступление в Харьковской области, которая также была частично оккупирована Россией. Следующей целью украинские власти называли деоккупацию Херсонской области и других захваченных регионов.

С августа в Херсонской области украинская сторона, по ее собственной оценке, отвоевала более 1 170 квадратных километров. В четверг в утреннем обзоре военной ситуации британская разведка утверждала, что украинские войска уверенно продвигаются к Херсону. Отступив примерно на 20 км в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Мыловое, говорилось в сводке.

На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западе, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, сообщает британская военная разведка. По ее данным, большая часть российских войск на этом участке - это неукомплектованные подразделения ВДВ.

Минобороны России иначе оценило ситуацию на этом участке фронта, но фактически подтвердило, что возможное дальнейшее контрнаступление украинских войск сдерживают десантники.

Военнослужащие ВСУ на танках и БМП "атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны", говорилось в утренней сводке российского минобороны. В ведомстве утверждают, что подразделения ВДВ, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами, "открыли огонь по атакующей бронетехнике", заранее имея разведданные, полученные с беспилотников.

"Атака противника была сорвана", - заявили в министерстве обороны России, оценив потери украинской стороны в четыре танка, пять БМП и 20 человек.

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Оптимистическому тону российских военных не соответствовало заявление главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который утром в четверг выступил с видеообращением к руководству России. Он попросил помочь организовать выезд жителей.

Сальдо сказал, что оккупационная администрация и сама решила организовать выезд херсонских семей в Россию для отдыха и учебы. Однако лучше, следовало из его слов, уезжать всем. Главная причина - непрекращающиеся ракетные обстрелы.

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", - сказал он.

Заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов после этого заявил в своем телеграм-канале, что "никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может". Обращение к руководству Российской Федерации он попросил не считать призывом к вывозу всех жителей региона. Свой пост Стремоусов сопроводил хэштэгами #Путин и #Сталин.

Оперативное командование "Юг" заявило в четверг об освобождении еще пяти населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля. По оценкам западных военных, Украина может вернуть контроль над западным берегом Днепра в Херсонской области уже на следующей неделе, пишет Financial Times. Херсон - на западном берегу.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук еще летом советовала жителям покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося контрнаступления.

В начале этой недели Россия наносила массированные ракетные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, в котором российские ФСБ и СКР обвиняют украинскую военную разведку. Киев отказывается по существу комментировать эти обвинения. Западные страны в ответ на ракетные удары России наращивают темпы поставок Украине систем ПВО и другой военной помощи.