Кинокритика Антона Долина и семь журналистов объявили "иноагентами"

19 минут назад

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Минюст России снова пополнил реестр СМИ-"иноагентов", включив в него известного кинокритика Антона Долина и пятерых журналистов. Еще двух журналистов, в том числе главного редактора объявленного "иноагентом" "Дождя", добавили в список физлиц-"иноагентов".

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, внесены бывший главред журнала "Искусство кино" Долин, а также журналисты Кирилл Харатьян (бывший замглавного редактора "Ведомостей", сейчас - в VPost), Вероника Куцылло (руботала в журнале "Коммерсант Власть", руководила "МБХ медиа"), Владимир Рувинский (был главредом сайта "Эха Москвы"), а также деловые журналисты Наталья Телегина и Иван Жадаев. Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" 193 строчки.

Физлицами-"иноагентами" объявлены главный редактор телеканала "Дождь" (также признан СМИ-"иноагентом") Тихон Дзядко, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и журналист Дмитрий Низовцев, сотрудничащий с командой Навального. Причина - занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.

Минюст также включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна". Неделю назад министерство добавило двух активистов движения, запрета которого через суд добивается российская прокуратура, в список физлиц-"иноагентов".

Пополнение реестров

В прошлую пятницу, 7 октября, минюст впервые пополнил сразу три реестра "иноагентов" - и сейчас повторил этот опыт. В список физлиц-"иноагентов" были включены три человека, в том числе популярный рэпер Оксимирон. СМИ-"иноагентами" также были признаны три человека, включая писателя Дмитрия Глуховского.

Также впервые за последние четыре месяца пополнился реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента" - минюст внес туда "Ресурсный центр ЛГБТ" из Екатеринбурга.

За день до этого минюст также пополнил реестр физлиц-"иноагентов", внеся в него сторонников движения "Весна" Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко. 11 октября Росфинмониторинг внес движение в реестр террористов и экстремистов, хотя решения суда о признании "Весны" экстремистской организацией еще нет.