Трампу выписали повестку. Комитет Конгресса США вызвал его на допрос о событиях 6 января

13 октября 2022, 20:38 GMT Обновлено 10 минут назад

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Автор фото, Reuters

Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.

"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа.

Томпсон отметил, что существует юридический прецедент для принуждения президента к даче показаний: президенты Клинтон и Никсон, а гораздо раньше Томас Джефферсон, получали такие повестки.

Однако бывшие сотрудники Трампа Стив Бэннон и Питер Наварро проигнорировали подобные вызовы в Конгресс.

Члены комитета полагают, что Дональд Трамп прямо виновен в событиях 6 января: он бездоказательно заявлял, что результаты президентских выборов сфальсифицированы, и непосредственно после его речи толпа его сторонников отправилась на штурм Капитолия с целью сорвать официальное признание Джо Байдена победителем выборов.

В результате погибли пять человек и сотни получили ранения.

Комитет Палаты представителей проголосовал за вызов Трампа единогласно.

Официальные обвинения парламентский комитет предъявлять не может, его задача состоит лишь в том, чтобы тщательно расследовать дело и предъявить результаты общественности. Однако действия Трампа в те дни изучают не только конгрессмены, но и прокуроры.