Twitter: Маск находится под следствием из-за сделки по покупке соцсети

2 часа назад

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Автор фото, Getty Images

Бизнесмен Илон Маск находится под следствием федеральных властей в связи с его действиями во время сделки по покупке Twitter, сообщила сама соцсеть в судебных документах.

В поданных в суд документах не говорится, что именно стало предметом расследования и какой орган его проводит. Twitter лишь отмечает, что "власти изучают поведение" Маска, связанное со сделкой.

Письмо Twitter судье штата Делавэр Кэйтлин Маккормик было отправлено на прошлой неделе, но в суд поступило только в четверг.

В нем адвокаты Twitter заявили, что потребовали копии переписки между Маском и федеральными властями несколько месяцев назад, но команда основателя SpaceX и Tesla не смогла их предоставить, поэтому они решили обратиться в суд.

Речь идет об электронном письме от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам (SEC) и презентацию в Федеральную торговую комиссию (FTC) в рамках судебного процесса о том, может ли Маск отказаться от сделки по приобретению Twitter.

Соцсеть, которая в июле подала в суд на Маска, чтобы заставить его закрыть сделку, заявила, что адвокаты бизнесмена заявили о "следственных привилегиях", отказавшись передать запрашиваемые документы.

В конце сентября адвокаты Маска предоставили в суд "журнал привилегий" с указанием документов, которые не должны быть обнародованы - там были указаны черновики письма от 13 мая в SEC и презентация для FTC.

Документы Twitter были поданы в суд 6 октября - в тот же день, когда судья Кэйтлин Маккормик приостановила процесс после заявлений Маска о том, что он готов продолжать сделку.

"Эта игра в прятки должна закончиться", - говорится в заявлении Twitter. Ни SEC, ни FTC заявления Twitter не комментируют.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что своими действиями Twitter пытается отвлечь внимание от собственных проблем.

Сам Маск последние новости не комментировал. "Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить "Твиттер", - написал он, имея в виду выпущенный его компанией парфюм Burnt Hair ("Жженые волосы").

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Илон Маск Маск в апреле стал крупнейшим акционером Twitter, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означало общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной - 44 млрд долларов.

Однако уже в июле Маск передумал, заявив, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

В соцсети заявили, что на самом деле Маск передумал из-за того, что акции к тому времени несколько упали в цене, и заявили о намерении судиться.

В начале октября Маск передумал и заявил через адвокатов, что готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле - $54.20 за акцию, или 44 млрд. за весь пакет.